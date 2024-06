Milan, dalla Germania l’assist migliore | ‘Centrocampista da top club’: la rincorsa Scudetto comincia da lui

Calciomercato Milan, i rossoneri pronti all’assalto per un centrocampista da “top club”: ecco tutti i dettagli

La stagione appena conclusa è stata decisamente strana per il Milan. Nonostante il secondo posto in classifica, anche se a tantissimi punti di distanza dall’Inter, i rossoneri non hanno entusiasmato per rendimento i tifosi e gli addetti ai lavori. L’uscita prematura dalla Champions League, dalla Coppa Italia e l’eliminazione ai quarti di finale contro la Roma in Europa League hanno pesato negativamente sul lavoro di Stefano Pioli.

Il tecnico parmense non sarà alla guida del club nella prossima stagione e in tal senso si attende l’ufficialità dell’approdo in rossonero di Fonseca. L’allenatore portoghese, dunque, si appresta a tornare in Serie A dopo l’avventura sulla panchina della Roma durata dal 2019 al 2021.

Calciomercato Milan, assist dal Bayern per un centrocampista: i dettagli

In attesa dell’arrivo di Fonseca la dirigenza del Milan è già al lavoro per quanto riguarda la sessione estiva del calciomercato. Nelle ultime ore dalla Germania è arrivata una notizia molto importante concernente il futuro di un centrocampista finito nel mirino dei rossoneri da un po’ di tempo.

Di chi si tratta? Stiamo parlando del centrocampista dello Schalke 04 Assan Ouedraogo. Secondo quanto riportato da Sky Sport il Bayern Monaco non avrebbe nessuna intenzione di acquistare il centrocampista nella prossima finestra di calciomercato. Il classe 2006, però, non interessa solamente al Milan ma sulle sue tracce ci sarebbero anche diversi club di Premier League tra cui il Liverpool, il Manchester United e l’Aston Villa.

Assan Ouedraogo, chi è il talento tedesco che piace al Milan

Ouedraogo è un giovane centrocampista di appena 18 anni, cresciuto calcisticamente nelle giovanili dello Schalke 04. Pochi sanno che è un figlio d’arte, visto che suo padre Alassane ha collezionato ben 62 presenze con la nazionale del Burkina Faso.

Ouedraogo, dunque, è provvisto della doppia cittadinanza: sia quella tedesca che quella burkinabé ma la sua intenzione è quella di rappresentare la Germania, Paese dove è appunto nato. E’ un centrocampista centrale che tranquillamente può agire anche come trequartista.

In alcune gare ha anche ricoperto il ruolo di esterno sinistro in un tridente d’attacco. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 17 presenze con tre gol e un assist in Bundesliga 2, seconda divisione del calcio tedesco.