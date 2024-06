Clamoroso Mbappé, il prossimo anno cambia maglia | Dalla Spagna lo assicurano: la mossa del Real lascia tutti di stucco

L’affare più importante del calciomercato estivo 2024 è già stato perfezionato, ma ecco spuntare un contrattempo inatteso e clamoroso.

Calciomercato fiera dell’imprevedibile? Sì, ma forse solo nelle ultime due settimane di trattative…. La sessione estiva 2024 si è infatti aperta a livello internazionale con il più annunciato dei colpi, benché già candidato a diventare il più importante.

Meno di una settimana dopo l’ennesimo trionfo in Champions League il Real Madrid ha annunciato l’arrivo di Kylian Mbappé. Lo svincolato più illustre del mondo ha smesso ufficialmente di esserlo nel tardo pomeriggio del 3 giugno, quando i neo campioni d’Europa hanno ufficializzato un affare non certo sorprendente.

Dal momento in cui KM aveva comunicato al PSG l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno era infatti divenuto chiaro a tutti che l’epilogo sarebbe stato questo. Se non altro perché nessun’altra squadra al mondo avrebbe potuto sostenere l’ingaggio di Mbappé, a parte Manchester City e Bayern Monaco, che per motivi diversi non hanno voluto o potuto entrare in concorrenza con il Real.

Peraltro lo stesso giocatore non ha mai nascosto che il sogno di indossare la maglietta blanca lo aveva accompagnato fin dall’inizio della carriera. Anzi, da prima, come opportunamente testimoniato dalle foto pubblicate dallo stesso giocatore sui propri profili social.

Mbappé, al Real Madrid sulle orme di Cristiano Ronaldo

Non essendo infatti possibile accompagnare l’annuncio con le prime foto ufficiali direttamente dalla sede del club, dal momento che Kylian si trovava nel ritiro della Francia in vista di Euro 2024, il giocatore ha provveduto a pubblicare sui propri profili social foto di sé da giovanissimo e sorridente con la tuta del Real Madrid, agli albori di una carriera che prometteva molto bene…

Tra l’altro tra le foto scelte da Mbappé ce n’è anche una che lo ritrae con Cristiano Ronaldo, idolo del bimbo Kylian e da sempre fonte di ispirazione calcistica. I due sono stati anche più volte avversari sul campo e magari lo saranno anche a Euro 2024. Eppure, almeno per il momento, Mbappé sa già di non poter diventare in pieno l’erede di CR7 a Madrid. Per un motivo molto particolare…

Real Madrid, prima delusione per Mbappé

La prima stagione del francese al Bernabeu non sarà infatti con il numero 7 sulle spalle, quello che ha reso planetaria la fama di Ronaldo. Quella maglia appartiene infatti a Vinicius Junior, che sarà anche più giovane di Mbappé, ma che ha già messo in bacheca due Champions League, contro le zero del francese. Peraltro segnando entrambe le volte in finale.

Come dire, il brasiliano ha acquisito “sul campo” meriti che gli consentiranno di conservare la maglia del cuore. Improbabile che Vini accetti di “sacrificarsi” per il neo-compagno, così come che Luka Modric, proprietario della 10, accetti di dare il benvenuto a Mbappé cedendogli il numero più amato, anche alla luce del fatto che il croato disputerà il prossimo anno l’ultima stagione con il Real. Tutto fa quindi pensare che la prima annata di Mbappé a Madrid sarà con il numero 9, quello che identifica il centravanti, ruolo mai amato da Kylian. Che può però consolarsi, dal momento che anche lo stesso Ronaldo indossò quel numero nella sua prima stagione con i Blancos…