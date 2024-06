‘Nessuna intenzione di lasciare’ | La Juve prende il suo erede, ma lui resta lo stesso: cortocircuito totale a Vinovo

Situazione surreale in casa Juventus: il suo erede è stato già acquistato, ma non è intenzionato a lasciare il club

In casa Juventus si è chiuso ufficialmente un ciclo in seguito alla stagione appena terminata che ha vista il club raggiungere la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, vincere la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta di Gasperini e l’addio di Massimiliano Allegri dopo otto stagioni.

Il suo esonero è arrivato con effetto immediato in seguito a comportamenti inadeguati nei confronti di giornalisti e dirigenti, chiudendo un’era che ha arricchita la storia del club con 12 trofei, tra cui 5 Scudetti, 2 Supercoppe Italiane e 5 Coppe Italia.

Adesso è un nuovo inizio con Giuntoli che ha puntato tutto su Thiago Motta, premiandolo nonostante la sua “inesperienza” da allenatore per l’incredibile impresa raggiunta con il Bologna, che ha conquistata la qualificazione in Champions League dopo 60 anni.

Gli obiettivi principali del Football Director bianconero sono due: seguire una linea verde sistemando i bilanci del club, soprattutto tramite l’abbassamento dell’oneroso monte ingaggi e puntare sul progetto della Next Gen e dunque sui giovani, che ha già data i suoi frutti con l’approdo in prima squadra di Yildiz, Fagioli e Miretti.

Nuovo estremo difensore

Nonostante abbia una delle coppie di portieri più forti al mondo composta da Wojciech Szczęsny e Mattia Perin, la Vecchia Signora ha decisa di cambiare affidandosi a colui che è stato nominato come miglior portiere della stagione in Serie A, Michele Di Gregorio.

Il classe 1997 si è distinto per le sue strabilianti prestazioni come estremo difensore del Monza, tanto da guadagnarsi la chiamata dalla Juventus che l’ha acquistato per una cifra totale di 20 milioni di euro, con un contratto fino al 2029 da 2 milioni netti a stagione più bonus.

Chi va via?

Adesso in casa bianconera si riflette su chi dovrà lasciare il posto libero in rosa, con Perin che ha interesse da vari club italiani e Szczesny che ha mercato in tutta Europa, ma è la loro volontà a far la differenza, soprattuto quella del portiere polacco, che sembrerebbe non abbia intenzione di andar via.

Come rivelato da Tuttomercatoweb, il classe 1990 ha dichiarato di essere concentratissimo per quello che sarà il suo l’ultimo Europeo prima di ritirarsi dalla Polonia, ma che è fermamente deciso nel voler restare a Torino; adesso tocca alla Juventus, per la quale non sarà per nulla facile prendere una decisione per una situazione totalmente inaspettata.