Milan, chi si rivede | Torna in Italia per 20 milioni: colpo grosso dalla Premier

Rossoneri a caccia di rinforzi per l’inizio dell’era Fonseca: per la retroguardia spunta una vecchia conoscenza della Serie A.

Il nuovo Milan inizia a prendere forma. Per il momento solo sulla carta, ma si tratta di un aspetto comune al resto delle squadre d’Italia e d’Europa in un calciomercato che è ancora alla fase di “riscaldamento” e che si annuncia molto lungo.

L’ultima partita di campionato contro la Salernitana è stata in casa rossonera quella degli addii. Ufficiali e non. Se infatti i tifosi hanno tributato i doverosi ringraziamenti e i saluti a chi era già sicuro di congedarsi dal rossonero, da Stefano Pioli a Olivier Giroud, passando per Antonio Mirante, è molto probabile che per qualcun altro il congedo sia stato “silenzioso”.

La società sembra infatti disposta a mettere a disposizione per il mercato un budget di circa 100 milioni, al netto delle eventuali cessioni. Una cifra cospicua, ma non troppo, se si pensa che i ruoli chiave da rinforzare sono almeno tre: centravanti, difensore centrale e un centrocampista che dia sostanza davanti alla retroguardia.

Ipotizzando che quasi metà della cifra sarà destinata alla scelta del numero 9, va da sé come, per il mercato dei tempi moderni, il rischio concreto sia quello che i 100 milioni si rivelino insufficienti per arrivare alle prime scelte identificate dallo staff dirigenziale e vagliate dal futuro allenatore, che sarà Paulo Fonseca.

Mercato Milan, un big a rischio cessione

Di conseguenza la prospettiva di cedere almeno un pezzo pregiato è tutt’altro che da scartare. Con Rafa Leao fresco di rinnovo e comunque funzionale per il calcio di Fonseca e Mike Maignan che sembra destinato ad indossare i panni di leader di uno spogliatoio che perderà più di un riferimento, gli indizi portano a Theo Hernandez.

L’esterno francese è reduce da una stagione non esaltante ed avrà sicuramente proposte importanti. La società farà comunque il possibile per resistere alle eventuali offerte per i gioielli della casa e anche per questo il club sarà attento a cogliere le occasioni che si presenteranno per rinforzare la rosa con affari non troppo costosi.

Milan, il rinforzo per la difesa può arrivare dalla Premier League

Uno di questi potrebbe arrivare dalla Premier League e per la precisione dal Brighton, fresco di separazione da Roberto De Zerbi. Il centro della difesa del nuovo Milan potrebbe infatti vedere l’arrivo di una vecchia conoscenza del calcio italiano come Igor Julio dos Santos de Paulo, per tutti Igor, ex di Spal e Fiorentina.

Il brasiliano, classe ’98, era stato acquistato dai Seagulls nel luglio 2023 per 17 milioni più bonus versati ai viola. Le sue caratteristiche fisiche e tecniche lo rendevano adatto al calcio di De Zerbi, ma la sua prima stagione in Inghilterra non è stata esaltante. Per cederlo il Brighton chiede la stessa cifra investita 12 mesi fa per evitare una minusvalenza. Per il Milan potrebbe trattarsi di una buona opportunità per puntellare una difesa che nell’ultima stagione ha deluso, non solo per la mancanza di filtro a centrocampo.