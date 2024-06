Lazio, l’agente smentisce tutto: ‘Si trova benissimo qui’ | Tifosi spiazzati ma contenti

Notizia positiva per i tifosi biancocelesti, l’agente del calciatore smentisce tutto: resta a Trigoria anche la prossima stagione

In casa Lazio si sta alzando un enorme polverone nelle ultime settimane, nonostante la stagione sia stata conclusa nel migliore dei modi grazie ad una stroardinaria media punti di Igor Tudor che ha portato i biancocelesti a qualificarsi per la prossima edizione di Europa League.

Già si intuiva qualcosa dalle improvvise dimissioni di Maurizio Sarri nel mese di marzo, seguite da un commento che ha spiazzato tutti i tifosi, nel quale sottolineava che la squadra non lo seguisse più e che il club stesse avendo problemi interni.

A prescindere dalla causa ciò che è certo è che il presidente Claudio Lotito rivoluzionerà la squadra nella sessione di calciomercato estiva appena iniziata, cercando di costruirla secondo le richieste dell’allenatore croato, le cui preferenze non sono in linea con i giocatori che vestono attualmente la maglia biancoceleste.

Per disputare le tre competizioni della prossima annata, Serie A, Coppa Italia ed Europa League, c’è assoluto bisogno di un organico migliore, sia in numero, sia in caratteristiche per reggere lo stile di gioco estremamente dispendioso portato dall’ex Udinese, Marsiglia ed Hellas Verona.

Svolta improvvisa

Mentre alcuni addii sono certi in casa Lazio, un altro confermato dal DS Angelo Fabiani ha totalmente spiazzato tutti. Si tratta di Daichi Kamada, trequartista giapponese arrivato nella scorsa estate, il cui addio era certo con il poco minutaggio concesso da Sarri, ma con Tudor la situazione si era completamente ribaltata.

In lui vede il perno della Lazio del futuro, di fatti l’ultima parte di stagione non ha saltato una singola partita venendo schierato sempre da titolare, ma la bomba è esplosa dopo l’incontro tra l’agente ed il club che sembra aver spezzato il cordone che li legava, con il classe 1996 che è adesso è sempre più lontano dal club.

Voci false

Un altro che si era aggiunto alla lista dei partenti era Alessio Romagnoli. L’ex Milan, dichiaratosi da sempre tifoso della società biancoceleste, secondo le voci che circolavano nelle ultime settimane, era interessato in una nuova avventura per un rapporto mai sbocciato con il nuovo allenatore.

Il suo agente Enzo Raiola è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, parlando del futuro del suo assistito: “È tifosissimo della Lazio e tutti lo sanno. Aveva anche altre richieste ma ha deciso anno fa di andare in biancoceleste. Alessio pensa al campo e ad allenarsi bene. Non ho parlato del futuro con il club e non so cosa pensi l’allenatore. Ha tre anni di contratto, sa che si può fare di più, ma sta molto bene a Roma”. Parole che confermano la falsità delle notizie circolate: Romagnoli resta alla Lazio.