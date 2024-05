Da Monaco di Baviera a Roma: primo colpo dell’estate giallorossa | È il giocatore che chiede il mister

Il mercato della Roma entra nel vivo: la dirigenza accontenta il tecnico. Ecco di chi si tratta e perché l’upgrade è vicino.

La stagione della Roma si è dannatamente complicata proprio nelle ultime due gare. Prima l’eliminazione dall’Europa League e dopo poche ore il colpo del ko in campionato. L’Atalanta ha dominato in lungo e in largo, mettendo la freccia e superando i giallorossi in classifica.

La lotta per la prossima Champions League si fa dunque sempre più aspra, con i giallorossi che saranno costretti a vincere le ultime due gare per sperare nel miracolo. Se Bologna e Juventus hanno appena staccato il pass per la competizione più importante, gli uomini di De Rossi dovranno ancora sudare per ottenerlo.

Di fronte a sé troveranno nella prossima giornata un Genoa ampiamente salvo e per questo ancora più pericoloso. Gli uomini di Gilardino non sono solo le fiammate di Albert Gudmundsson. Con qualità e carattere i rossoblù hanno battuto il Sassuolo nell’ultima gara giocata a Marassi.

Ancora 180 minuti e sapremo se la stagione giallorossa sarà stata una stagione da ricordare. Poi sarà tempo di scelte e di mercato. Tra tanti giocatori osservati in giro per l’Europa e altri proposti dai procuratori, la strategia sembra essere chiara. Il primo colpo è in canna. Ecco di chi si tratta.

Una scelta obbligata

È stato uno dei punti deboli della rosa giallorossa, con l’arrivo di Angelino dal Lipsia che ha coperto soltanto una lacuna. La Roma vuole svoltare sulle fasce e ha in mente un obiettivo in particolare. La situazione contrattuale del giocatore induce un sano ottimismo anche tra i tifosi.

Stiamo parlando di Bouna Sarr, terzino destro di 32 anni arrivato nel 2020 in Baviera dal Marsiglia. Esperienza da vendere e le capacità per riempire la casella giallorossa.

La conferma del dirigente

A margine della gara contro il Wolfsburg, il ds del Bayern Monaco Max Eberl ha confermato che il contratto di Sarr non verrà rinnovato. Il calciatore è dunque libero di scegliere nel giro di poche settimane il proprio futuro.

Il terzino ex Marsiglia ha vinto 3 volte il campionato con i tedeschi (oltre a Mondiale per Club e Supercoppa) e porterebbe anche una giusta dose di mentalità per un gruppo che deve ancora trovare certezze come quello guidato da De Rossi. La società cercherà dunque di accontentare il tecnico mettendo a segno il primo colpo di mercato.