Schumacher riappare e asfalta Hamilton: “È lontano anni luce da mio fratello” | Durissima bordata, non se l’aspettava nessuno

L’attesa per l’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari è quasi finita: l’inglese sogna l’ottavo titolo, ma un ex pilota non gli dà scampo.

Il campionato del mondo 2024 di Formula 1 è iniziato con le attenzioni degli appassionati già rivolte al 2025. I motivi erano molteplici, a partire dal dominio annunciato della Red Bull e di Max Verstappen, avviato a vincere il quarto titolo di fila in scioltezza come avvenuto nel 2023.

A spostare il pensiero di tutti sull’anno successivo già da marzo aveva però contribuito anche il clamoroso annuncio del 1° febbraio, quello relativo al passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari a partire dal 2025. Il pilota più vincente in attività che approda alla scuderia più iconica sancendo un matrimonio più volte sfiorato, ma che sembrava ormai impossibile.

Inevitabile, quindi, che la mente degli appassionati andasse già al futuro… anteriore, ignorando quello prossimo e la preventivata cavalcata di Super Max. La storia avrebbe poi detto altro al punto che il rush finale della stagione 2024 si annuncia inaspettatamente incerto e appassionante.

La Ferrari ha validi motivi per credere possibile la clamorosa conquista del Mondiale costruttori, scenario chimerico a inizio stagione, ma reso possibile dalla crisi della Red Bull e dagli inciampi della McLaren. A riguardo Hamilton è solo spettatore, ma quanto mai interessato ed elettrizzato da ciò che lo aspetta.

Hamilton scalpita per la Ferrari: pronto l’assalto al mito Schumacher

Se infatti la pacifica convivenza con Charles Leclerc è ancora tutta da dimostrare in vista di una stagione in cui il Cavallino punterà doverosamente al mondiale piloti, obiettivo mai centrato quando nel paddock di Maranello hanno dovuto convivere due top drivers, è evidente come con l’approdo a Maranello il sette volte campione del mondo potrà tornare a guidare una vettura da primato come non gli succede dal 2021.

L’anno più vibrante e polemico della F1 recente, con quel titolo andato a Verstappen tra mille polemiche, ha lasciato nell’inglese una voglia di riscatto non appagata. L’obiettivo è dichiarato: dare l’assalto all’ottavo titolo iridato per mettersi alle spalle nell’albo d’oro la leggenda Michael Schumacher. Un sorpasso che, tuttavia, almeno secondo la famiglia del tedesco, sarebbe solo nei numeri.

Verstappen, Hamilton e la F1 d’oggi: i “verdetti” di Ralf Schumacher

In un’intervista sul canale YouTube della Formula 1, infatti, Ralf Schumacher, fratello di Michael, si è lasciato andare ad un giudizio molto duro nei confronti di Hamilton: “Dal mio punto di vista Lewis sarà sempre distante anni luce da mio fratello”. L’”invettiva” di Schumi Jr è proseguita con un parallelo tra i due grandi rivali degli ultimi anni: “Hamilton è stato il pilota più forte della propria generazione, ma ritengo abbia meno talento di Verstappen”.

Parole che hanno inevitabilmente fatto scoppiare un dibattito sui social tra gli appassionati di F1, insieme al concetto successivo espresso da Ralf, secondo il quale negli anni d’oro Michael non ha sempre potuto contare sulla miglior vettura in pista, a differenza di Hamilton: “Michael è stato uno dei piloti che ha fatto la differenza, proprio come sta accadendo ora con Verstappen. Lewis ha sempre potuto contare anche su una super macchina come la Mercedes, per mio fratello non è stato sempre così”. I tifosi della Rossa non entrano nel merito e aspettano solo di tornare a festeggiare un Mondiale piloti. Che sia con Lewis o con Charles…