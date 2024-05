Sarà un esubero da piazzare: nuova grana per Cristiano Giuntoli | Bruciato un incasso da milioni di euro

Per la Juventus il mercato è già iniziato, ma una cessione già messa in preventivo rischia di saltare: tegola imprevista.

L’aumento di capitale da 200 milioni completato lo scorso 4 aprile ha confermato l’intenzione di Exor, azionista di maggioranza della Juventus, di riportare il club bianconero ai vertici del calcio italiano e non solo.

L’epopea forse irripetibile dei nove scudetti consecutivi è stata seguita da un triennio di flessione, fisiologico per una squadra che è stata inevitabilmente costretta a fare i conti con un ricambio generazionale e con l’addio dello zoccolo duro dei giocatori italiani sulla cui personalità si era costruito il ciclo di successi.

Sul campo, comunque, la Juventus non ha mai fallito la qualificazione alla Champions League negli ultimi tre anni, pur non essendo di contro mai riuscita a inserirsi davvero nella lotta per lo scudetto, eccezion fatta per la prima, illusoria parte della stagione in corso.

Il testa a testa con l’Inter è finito quasi prima di cominciare veramente, a febbraio pochi giorni prima dello scontro diretto e da quel momento la squadra di Allegri non è più stata capace di ritrovarsi in campionato, salvando comunque il piazzamento europeo proprio grazie alla dote costruita nel girone d’andata.

Juventus, il mercato in entrata passa da qualche cessione

L’iniezione di denaro assicurata dall’aumento di capitale tornerà utile per appianare le perdite determinate dalla mancata partecipazione alla Champions 2023, mentre per individuare i fondi necessari per il mercato estivo 2024 il Football Director Cristiano Giuntoli dovrà affidarsi anche al player trading.

In altre parole, qualche cessione anche illustre potrebbe essere necessaria affinché la Juventus possa puntellare in alcuni ruoli chiave l’organico con il quale affrontare la prossima stagione, che vedrà i bianconeri impegnati su cinque fronti. A complicare la situazione rischia però di essere un’operazione in uscita che era già stata messa virtualmente in cantiere e ora destinata a tornare in discussione.

Arthur rivuole la Fiorentina: Juventus “all’angolo”

Arthur Melo è infatti destinato a tornare alla base tra poche settimane, quando si concluderà l’annata in prestito alla Fiorentina. Il centrocampista brasiliano si è rilanciato in viola dopo tre anni da incubo tra Juventus e Liverpool e punta a restare a Firenze. Proprio facendo leva su questo il club gigliato cercherà di rinegoziare i termini del riscatto.

I 20 milioni pattuiti dai due club la scorsa estate vengono ritenuti eccessivi dalla Fiorentina, decisa a non esercitare l’opzione di acquisto, come riportato da As. La Juventus rischia quindi di trovarsi con le spalle al muro di fronte alla volontà dei toscani, disposti a trattare solo su una base inferiore, e dello stesso Arthur, che sembra prendere in considerazione solo il ritorno in viola. Il tutto senza ignorare il nodo relativo all’ingaggio pari a 5 milioni, ma a carico della Juventus per il 60%.