Colpo Chelsea, lascia Milano il terzino più in forma | Offerta gigante e affare chiuso

I Blues pescano in Serie A per rinforzare la fascia. Il tecnico della squadra milanese non l’ha presa di certo bene

Da colonne del progetto a partenti. Il destino dei calciatori più importanti di una rosa di Serie A è semplice. Abbracciare il club e la città per dirsi “per sempre” oppure valutare offerte economicamente più allettanti. Spesso a fare la differenza sono proprio i milioni.

Lo ha dimostrato l’Arabia Saudita proprio quest’estate, andando a prelevare calciatori sulla carta impossibili da strappare alle rispettive realtà alle quali appartenevano. Meglio non affezionarsi. Un campione può rendersi conto a un certo punto della sua carriera di voler trovare altri stimoli.

A Milano si gioca per campionato e Champions League, con due squadre come Inter e Milan che sono state tra le assolute protagoniste dell’ultima edizione. Se i rossoneri di Pioli si sono arresi di fronte a Lautaro e compagni, l’Inter ha sfiorato un’impresa davvero clamorosa.

Chi invece non è arrivato in finale sogna quel colpo per iniettare entusiasmo a squadra e ambiente, risollevando una situazione che non può piacere alla proprietà. Con 3 sconfitte, 2 pareggi e 1 vittoria nelle prime 6 gare di campionato, non si può andare molto lontano.

Asse caldo Milano-Londra

Stiamo parlando del Chelsea di Pochettino, distante anni luce dai piani alti della Premier, terreno sul quale domina il Manchester City. I Blues vogliono consolidare la tradizione che ha visto negli ultimi anni viaggi frequenti tra Milano e Londra.

Con i nerazzurri si è discusso di Romelu Lukaku, prima che il belga scegliesse la via del tradimento ai suoi vecchi tifosi; con il Milan sono andati in porto gli affari Giroud e Tomori. Ora il club londinese vuole regalarsi un grande colpo per rinforzare la rosa e ambire a grandi traguardi.

Lascia Milano per il Chelsea

Al Chelsea ci sono due ostacoli da superare per la difesa e il mercato può offrire la soluzione perfetta. Gli occhi sono puntati da tempo su Federico Dimarco, terzino dell’Inter e della Nazionale italiana. Il calciatore cresciuto nel vivaio interista sta discutendo con il club del prolungamento del suo contratto fino al 2028 ma l’accordo non è ancora stato trovato.

I Blues guardano anche dall’altra sponda del Naviglio e chiederanno informazioni al Milan per Theo Hernández. Il francese, perno della squadra di Pioli, è osservato speciale anche del PSG. I Blues contano così di superare le difficoltà legate alle situazioni contrattuali di Marc Cucurella e Ian Maatsen.