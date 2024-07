Hai fatto 29? E allora fai (almeno) 31: Roma, porta in faccia da Giuntoli, serve cash o salta tutto ancora I De Rossi trema

Calciomercato Roma, le ultimissime in casa giallorossa in merito ai possibili nuovi arrivi: tutti i dettagli

La Roma di Daniele De Rossi è tra le big quella che meno si è mossa, al momento, sul mercato in entrata. La società è a lavoro per cercare di regalare al tecnico nuovi rinforzi utili a puntellare la rosa, l’obiettivo della prossima stagione è quello di centrare la qualificazione alla Champion League che ormai manca da tantissimi anni.

La Roma esordirà il 18 agosto contro il Cagliari alla Domus Arena, un appuntamento in cui De Rossi spera di poter schierare più di un nuovo acquisto. Dopo aver perso Romelu Lukaku, torbato al Chelsea al termine del prestito, i giallorossi necessitano di un attaccante di livello.

Non è un mistero che la Roma stia seguendo con grande interesse la situazione legata a Federico Chiesa Il classe ’97 è legato alla Juventus fino al 30 giugno 2025 e la società bianconera non ha nessuna intenzione di perderlo a zero la prossima estate.

Roma, fari puntati anche su Soulè

In attesa di comprendere quale futuro attenderà Chiesa, rinnovo o cessione, la Roma ha tutta l’intenzione di portare avanti la trattativa, sempre con la Juventus, per l’acquisizione di Matias Soulè.

L’attaccante argentino, reduce da un’ottima stagione in prestito al Frosinone, è finito nel mirino dei capitolini, con il DS Ghisolfi che nelle ultime ore ha fatto recapitare alla Juventus un’offerta da 25 milioni più 4 di bonus.

Soulè-Roma, la Juve fa muro: la situazione

La Vecchia Signora per cedere Soulè chiede una cifra compressa tra i 30 e i 35 milioni. Inoltre sulle tracce dell’argentino ci sono anche Leicester e West Ham che potrebbero accontentare le richieste dei bianconeri. Il fascino della Premier League, inoltre, potrebbe conquistare il giovane argentino.

Vedremo come si evolverà la situazione. La cosa certa è che la Roma vuole aggiungere qualità al proprio attacco, Soulè al momento pare essere diventato l’obiettivo numero uno. Poi i giallorossi, qualora dovessero mettere le mani sul classe 2003, penseranno ad un’eventuale prima punta e in tal senso occhio ai profili di Brobbey ed El-Nesyri.