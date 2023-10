Ci date Reijnders? Milan, scatta l’asta per il centrocampista | Plusvalenza clamorosa e addio inevitabile

I tifosi del Milan sono preoccupati per una nuova dolorosa cessione. Ora tocca al club dare risposte.

Quando si pensa al Milan degli olandesi tutto diventa più dolce e sereno. Le giocate di Marco Van Basten, Ruud Gullit e Frank Rijkaard sono pagine di una storia vincente e per questo indimenticabile. In attesa che la storia faccia il suo corso, il club rossonero sta cercando di costruire nuovamente qualcosa di speciale.

Chi l’avrebbe detto? Da una cessione eccellente è nato un mercato davvero intrigante, fatto di colpi per presente e futuro, con giocatori che sembrano atterrati sul pianeta Milan da tempo. Tra questi possiamo già citare il centrocampista Tijjani Reijnders, protagonista di questo scorcio di stagione.

Derby a parte, l’ex Az Alkmaar si è già imposto nel centrocampo rossonero, dimostrando la bontà di un’operazione di mercato da soli 20 milioni di euro più bonus. Nell’ultima trasferta a Cagliari è stato tra i migliori. La sua capacità di palleggio è innata, così come l’abilità nel creare spazi per i compagni e metterli nelle condizioni di andare a rete.

Non è un caso se le marcature di Okafor e Tomori sono nate dai suoi piedi. Proprio ora che Reijnders sta prendendo per mano la squadra, il mercato incombe e diversi club europei si stanno accorgendo delle sue doti. Cosa farà il Milan di fronte a una possibile offerta?

Il precedente che fa ben sperare

Impossibile non pensare alla cessione di Sandro Tonali al Newcastle, un club con grandi potenzialità economiche ma al momento meno competitivo in ambito internazionale dei rossoneri. Dalla cessione del centrocampista italiano sono arrivati quei milioni utili per rinforzare la rosa.

Sono davvero pochi i tifosi che rimpiangono il giocatore ex Brescia. Da possibile bandiera del club rossonero a cessione eccellente per una rivoluzione che ha convinto tutti. Stefano Pioli ora dovrà insistere con i nuovi e dare l’assalto allo scudetto.

I tifosi tremano: la società risponde presente

Proprio Reijnders si è detto ottimista sulla possibilità tricolore. Il Milan guida la classifica di Serie A insieme all’Inter e sembra aver smaltito la delusione post derby. La sconfitta dei nerazzurri contro il Sassuolo ha ridato speranza ai rossoneri, pronti al sorpasso.

I tifosi vogliono vivere questo sogno. Dalla Premier League però arriva la minaccia. I principali club inglesi tentano Reijnders e preparano un’offerta. L’ad Giorgio Furlani non ha paura e ha già pronta la soluzione. Con l’eventuale cessione del centrocampista olandese il Milan avrebbe le risorse necessarie per finanziare altri colpi. Il club rossonero rilancia e non ha paura delle sirene inglesi.