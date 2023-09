Haaland spaventa Guardiola: maxi offerta e contratto faraonico | Con lui vincono tutto

Il bomber del Manchester City spaventa club e tifosi: con questa offerta può davvero partire.

Basterebbero i numeri per sottolineare una volta di più il peso specifico di un bomber spaziale: 215 gol in 262 presenze con le maglie dei club con cui ha giocato. Per Erling Haaland il gol è una questione di sopravvivenza. Il problema, per gli avversari, è stato proprio quell’incontro.

Chi ha conosciuto da vicino i metodi di Pep Guardiola non può che confermarlo: il calcio per il tecnico catalano è un’ossessione. Ora che ha trovato il bomber perfetto, l’unico che non gli fa pensare continuamente a Leo Messi, non esistono limiti al cielo.

Il Manchester City campione d’Europa è una macchina perfetta. Conquistata la Champions League ai danni dell’Inter, guida la Premier League grazie a 6 vittorie in altrettante gare giocate. Chi può fermarli? Ai nerazzurri è rimasto l’orgoglio di aver giocato una finale alla pari, agli altri le briciole.

Per il gigante norvegese sembra non esserci alcuna differenza tra gol segnati e partite giocate. Anche questa stagione è iniziata col botto: 8 gol in 9 presenze e la candidatura al Pallone d’Oro che potrebbe finalmente sancire la fine dell’era Messi-CR7.

L’uomo che vale 1 miliardo

Questione di tempo. I numeri, come i trofei, potranno soltanto crescere. L’uomo che vale 1 miliardo e che batterà ogni record, come assicura la sua agente Rafaela Pimenta, non ha certo l’intenzione di fermarsi. La vetrina più luccicante, quella della Champions League, ha riflesso nel tempo la luce dei più grandi.

Haaland non teme i giudizi e ha in testa soltanto il gol. Alla sua età persino Messi e Ronaldo hanno impiegato più tempo per stabilire tali record, anche se in termini di trofei ottenuti, erano già entrati nella storia, specialmente la Pulce del Barcellona.

Pronti a tutto per avere la stella

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono state le due stelle più brillanti del calcio moderno ma il futuro di questo sport è nei piedi buoni di Erling Haaland e Kylian Mbappé. Calciatori con caratteristiche differenti e talento da vendere. Due calciatori per cui ogni follia diventa possibile.

Il francese del PSG sogna il Real Madrid e allora ecco il possibile intreccio di mercato. I parigini hanno un’ossessione, la coppa dalle grandi orecchie e per alzarla al cielo hanno bisogno di un marziano. Il presidente Al-Khelaïfi non si è mai posto alcun limite di spesa. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il numero uno del club parigino starebbe preparando un’offerta monstre per Haaland. L’ultimo azzardo di un percorso costato oltre 1 miliardo e mezzo per vincere solo in Francia.