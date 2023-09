Milan, colpo surreale dal PSG: va fuori squadra | Theo ti porta il fuoriclasse

Il calciatore può ritrovare in rossonero minuti e serenità. I francesi spingono per l’operazione di mercato.

Una grande società come il Milan è sempre attiva su tutti i fronti, mercato compreso. Ecco perché dopo una campagna estiva che ha rivoluzionato (e rinforzato) la rosa, le sorprese potrebbero non essere ancora finite. C’è un reparto sotto osservazione.

Come dimostrato dal campo nelle prime apparizioni dei rossoneri, da centrocampo in su la macchina di Stefano Pioli corre che è una meraviglia mentre dietro qualcosa si può ancora perfezionare. La coppia che ha giocato nel derby contro l’Inter, composta da Kjaer e Thiaw non ha convinto ed è ora di correre ai ripari.

È vero, mancava il titolare Tomori per squalifica e Kalulu è stato costretto ai box per una piccola lesione ma i problemi potrebbero ripresentarsi in vista del prossimo impegno. Un motivo in più per cercare tra le pieghe del mercato la soluzione perfetta.

Il Milan vorrebbe un calciatore di esperienza internazionale, che conosca bene i palcoscenici più prestigiosi ma allo stesso tempo sia ancora giovane. Un profilo duttile in grado di soddisfare le idee di calcio dell’allenatore. L’identikit porta alla Francia e a un club iconico come il PSG della stella Kylian Mbappé.

Quanti amici al Milan

Una trattativa vera e propria non è ancora ufficialmente iniziata ma esistono almeno due motivi per crederci. La scadenza del contratto a giugno del prossimo anno e una colonia francese che non vede l’ora di crescere a Milanello, ritrovando così un volto amico.

Oltre a Mike Maignan il fattore Theo Hernandez per convincere il collega: il Milan sta pensando a Presnel Kimpembe, campione del mondo con la Francia nel 2018, al momento fuori rosa per un grave infortunio. L’amicizia con il rossonero potrebbe fare la differenza per il buon esito dell’operazione.

Il fattore decisivo per il trasferimento

La carriera del difensore francese classe ’95 potrebbe arricchirsi presto di un nuovo capitolo. Secondo la stampa francese il PSG non avrebbe intenzione di rinnovargli il contratto proprio a causa del recente infortunio al tendine d’Achille. Da questo brusco stop il calciatore non si è ancora ripreso la maglia da titolare.

Fermo dallo scorso mese di febbraio Kimpembe sarebbe l’ideale per la retroguardia rossonera, alzando il livello dell’intero reparto e consolidando i rapporti con i compagni di Nazionale. Un’occasione di mercato da non lasciarsi sfuggire per competere in campionato e inseguire il sogno Champions League.