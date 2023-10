Laurienté, trattativa flash con la Big italiana | 30 milioni e firma sul contratto

L’attaccante neroverde al centro di un clamoroso intreccio di mercato: 30 milioni è la richiesta fatta da Carnevali per privarsi del gioiello francese.

“Segna più di Mbappé e Drogba, si chiama Laurienté, il nuovo Kylian”: questo il coro dei tifosi neroverdi dedicato al nuovo beniamino della squadra, Armand Laurienté. Ad alcuni il paragone con il campione del mondo 2018 risulta decisamente avventato, considerato lo status del #7 parigino, ma è innegabile che il #45 si è guadagnato con merito una luce da palcoscenico importante nel nostro campionato.

Francese, 1 metro e 71 di elasticità fulminea, ala sinistra ma talvolta destra: la sua rapidità nel dribbling è diventata in Italia il suo marchio di fabbrica. Ma non solo: dalla sua Armand ha a disposizione un tiro mortifero che cambia spesso traiettoria in volo, come testimoniato dal povero Szczesny nella debacle in terra emiliana (4-2 il risultato finale a favore del Sassuolo).

Altra skill di cui è dotato (merce rara nel nostro campionato) è la capacità di lettura dei calci di punizione: quando ne ha avuto la possibilità (Berardi ne è solitamente il padrone indiscusso), ha dimostrato di possedere colpi molto intelligenti, come ad esempio il gol contro la Cremonese dello scorso anno a foglia morta.

Cresciuto nel settore giovanile del Rennes (da sempre fucina di talenti impressionante in Francia), ha conseguito la maturità calcistica presso il Lorient, prima di iscriversi “all’università emiliana” nell’ultimo scampolo del mercato estivo 2022: pochi giorni prima, il 7 agosto, si era reso protagonista di gol e assist nel pareggio contro il Tolosa, facendo alzare la sua valutazione definitiva a 10 milioni di euro.

Chi lo prende?

Ora il cartellino del francese è schizzato a 2-3 volte tanto e convincere Carnevali a privarsene sarà impresa ardua. La bottega emiliana è da sempre pregiata e carissima, motivo per cui serviranno almeno 30 milioni per prenotargli un nuovo treno dei desideri che lo porti altrove.

Altrove dove? All’Inter, per esempio, farebbe molto comodo: l’emergenza attaccanti per Inzaghi non sembra placarsi, dal momento che Marko Arnautovic starà fuori presumibilmente a lungo a causa dell’infortunio occorso ad Empoli. Sanchez non ha convinto nelle prime uscite e manca una vera alternativa al duo Lautaro-Thuram.

Giuntoli ci sta pensando

L’occhio vigile di Giuntoli ha probabilmente già inquadrato il profilo di Laurienté come idoneo ai piani bianconeri: e per la sua qualità e per la sua futuribilità (è un classe 1998). Perchè se è vero che la Juve in attacco sembra attualmente coperta, è altrettanto vero che negli ultimi giorni del mercato scorso, si era andati all-in sul compagno di squadra Berardi.

Questo evidenzia due constatazioni possibili: Allegri ha in cantiere di convertirsi ad un attacco a 3 (spostando Chiesa sulla fascia) e Giuntoli intende pescare dal Sassuolo, da sempre serbatoio di talento inesauribile. Vedremo se queste constatazioni avranno un riscontro nel futuro.