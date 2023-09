“Alla Juve? Non ci sarei mai andato” | L’ex Inter rifiuta ancora la Signora

Un secco no che infiamma il mercato. I tifosi della Juventus sono di nuovo su tutte le furie.

Quanti rifiuti! Se è vero che non esistono più le bandiere del calcio degli anni ’90, è altrettanto vero che alcuni giocatori hanno dei solidi principi. Parliamo di quella categoria di calciatori che “in quella squadra” non ci andrebbero mai.

Non solo per una questione ambientale o legata alla tifoseria. Soprattutto per un’attenta valutazione del proprio ruolo e dei valori da incarnare ogni volta che si scende in campo. Condizioni che non si possono lasciare nello spogliatoio con troppa leggerezza.

Lo sanno bene a Torino. È stata l’estate dei no. Da Romelu Lukaku e quel “mai alla Juventus” pronunciato davanti ai tifosi, fino al caso Verratti e un sogno destinato a rimanere tale. Fortunatamente la banda Allegri potrà contare in questa stagione su calciatori di qualità e con motivazioni extra.

Nell’intreccio di mercato con l’Inter, la rivale di sempre, anche il peso specifico dell’ambiente non va assolutamente sottovalutato. Vestire una delle due maglie significa aver bene in mente quale sarà il proprio percorso e cosa la gente penserà di te come uomo.

La verità dietro le apparenze

In realtà dietro a un “no” ci può essere il semplice tentativo di uscire con le faccia pulita da un intreccio di mercato. Romelu Lukaku aveva detto addirittura 5 volte la parola “mai” parlando di bianconero ma siamo davvero sicuri che avrebbe mantenuto fede a quella promessa?

L’approdo alla Roma è sembrato più un ultimo tentativo disperato di entrambe le parti di concludere un’operazione vantaggiosa. Il tempo stringe, i treni passano e a certi valori si può dare il giusto peso la prossima volta. Quante maglie hai baciato Big Rom?

L’ex Inter ha detto no

Non sarà stato probabilmente il suo passato in nerazzurro ad aver inciso sulla sua scelta ma la Juventus ha incassato un altro no. Il protagonista di questa vicenda è Radja Nainggolan, centrocampista belga che ha fatto vedere il meglio di sé con la maglia della Roma.

Nel corso di un’intervista a Sport Paper TV, in onda su Radio Roma Television, il Ninja si è così espresso: “Un trasferimento alla Juventus? Mai. Non è bello giocare con la squadra che vince sempre. Ho ricevuto tanti fischi dai tifosi bianconeri ma ho sempre avuto una rivalità sana. Ho rifiutato un paio di volte la Juve. Io vorrei essere un protagonista, lì sarei stato uno dei tanti”.