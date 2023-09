Da voi non ci vengo | Verratti, finalmente la decisione: dal rifiuto alla scelta clamorosa

Si è parlato molto di un possibile approdo di Marco Verratti in Serie A. La scelta del calciatore è incredibile.

Un’ipotesi destinata a rimanere tale. Vedere Marco Verratti con la maglia di un club italiano resta un’illusione da photoshop. Il centrocampista classe ’92, protagonista in maglia azzurra nella notte che ha consegnato l’Europeo alla squadra di Mancini, ha scelto il prossimo step di una carriera davvero singolare.

Prima Pescara poi il Paris Saint-Germain. Per chi non conoscesse la storia, questa potrebbe sembrare una barzelletta ma è andata proprio così. Un campionato di Serie B giocato ad alti livelli, grazie alla guida e agli insegnamenti di Zdenek Zeman. Un salto tra i grandi che nessuno ha giudicato prematuro.

Marco Verratti ha incarnato per anni il prototipo del centrocampista moderno che riguarda con nostalgia al passato. Un calciatore completo, da tanti considerato il nuovo Pirlo, per poi incarnare caratteristiche più simili a Xavi o Iniesta.

L’investimento del PSG nel 2012 fu di soli 12 milioni di euro. Possibile che nessun club italiano ci abbia provato davvero? Undici anni dopo ecco un nuovo passo per la carriera dell’italiano che ha sedotto Parigi per poi sentirsi tradito. Una nuova opportunità da non credere.

Lo strano caso di Verratti

E pensare che il pescarese Verratti la Serie A l’ha conquistata sul campo ma non ci ha mai giocato. Un calciatore che avrebbe fatto un gran bene ai principali club italiani, magari alla Juve, la sua squadra del cuore. Sotto la Tour Eiffel è arrivata la consacrazione, mai la Champions League.

Un trofeo destinato a rimanere un rimpianto, forse il più grande della carriera. Giocare tra tante stelle non è garanzia di successo e Verratti lo sa bene. L’arrivo di Luis Enrique è stato molto più che problematico. Incompatibilità totale e valigie pronte.

Una scelta clamorosa

In questa pazza estate 2023, dominata dai milioni dell’Arabia e caratterizzata dalla fuga di tanti cervelli nati per il gol, Marco Verratti ha optato per un’altra direzione. Secondo RMC Sport il calciatore è arrivato a Doha, in Qatar, per firmare il nuovo contratto che lo legherà all’Al Arabi.

Se il suo mentore Zeman lo ha definito “uno che pensa prima di calciare”, in questo caso la decisione è stata chiara sin da subito. Tra la favola PSG, le luci della ribalta e qualche promessa non mantenuta, ci sono 50 milioni di motivi per separarsi. Verratti ha detto ancora una volta no all’Italia per il Qatar.