Gli impediva di vedere la famiglia: voci tremende sul divorzio | E il campione interviene direttamente: ecco la verità sul Morata-gate

Nuove indiscrezioni sui motivi della rottura tra l’attaccante e Alice Campello: il bomber del Milan esce allo scoperto.

Gioie e dolori, nella vita e nel lavoro, possono viaggiare su binari paralleli per poi incrociarsi quando meno ci se l’aspetta. Riuscire a tenere separata la dimensione professionale da quella privata è l’ambizione di tutti, ma riuscirci non è semplice.

“Portarsi il lavoro a casa” è infatti un rischio concreto per molte persone chiamate a convivere con un’attività particolarmente invasiva, che assorbe energie fisiche e mentali che vengono così meno durante la quotidianità familiare o con i propri amici.

Se ciò accade a un personaggio famoso la risonanza mediatica è ovviamente enorme. C’è chi solidarizza e chi minimizza, pensando alle difficoltà moltiplicate cui vanno incontro le persone “normali” colpite dallo stesso problema. Alvaro Morata è uscito allo scoperto sul tema in una recente intervista rilasciata a ‘Cope’.

Al termine dell’estate più movimentata della propria vita, il capitano della Spagna campione d’Europa ha rivelato di aver vissuto mesi di sofferenza, vittima della depressione e di attacchi di panico, spiegando quanto ciò abbia influito sulla decisione di lasciare la propria nazione per accettare la proposta del Milan.

Rottura Morata-Campello, dalla Spagna le rivelazioni più sconvolgenti

Ciò che l’ex attaccante della Juventus non ha voluto specificare è quanto nella vicenda abbia influito la delicata crisi coniugale vissuta con Alice Campello, sfociata nel clamoroso annuncio di separazione dello scorso settembre. Alvaro e l’influencer veneziana hanno più volte ribadito come la fine della loro unione sia stata “fisiologica” e non dovuta a traumi di nessun tipo, che si trattasse di liti o tradimenti. Eppure, il gossip a riguardo non si spegne.

L’ultima indiscrezione riguardo i difficili mesi che hanno preceduto la rottura tra Alvaro e Alice è stata diffusa da Alexia Rivas, giornalista spagnola molto nota e vicina all’entourage del giocatore. Nel corso della trasmissione ‘En todas las salsas’, Rivas ha spiegato come la rottura definitiva si sarebbe consumata proprio durante la finale di Euro 2024. Morata avrebbe voluto con sé sul campo la propria famiglia d’origine per festeggiare, ma Alice si sarebbe opposta fermamente.

Morata rompe il silenzio: basta illazioni, ecco la verità sulla rottura con Alice

Alla base del diniego dell’influencer ci sarebbero state ruggini con i genitori di Morata che si trascinavano da tempo, al punto che Alvaro, secondo Rivas “non cenava con la propria famiglia da nove anni”. “In campo è iniziata una discussione tremenda, tutti potevano sentire. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso” della pazienza di Morata, ha aggiunto Rivas. Particolari scottanti e privati, che hanno fatto andare su tutte le furie lo stesso Alvaro.

La ricostruzione di Rivas è stata infatti negata con forza dall’attaccante del Milan che, come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, contattato dal giornalista Javi de Hoyos, ha smentito che la moglie abbia mai cercato di allontanarlo dalla propria famiglia. Alvaro, che a ottobre è tornato in Spagna per la prima volta dall’annuncio della separazione per unirsi alla propria nazionale, ha poi tenuto a ribadire il profondo affetto che lo lega ancora ad Alice e la volontà di chiudere il rapporto non facendo mancare nulla alla donna e ai loro figli.