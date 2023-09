Via da Roma | Rui ‘Pasticcio’ non convince, si torna sul mercato: c’è già il sostituto

I giallorossi pensano già alla prossima stagione e scelgono il sostituto del portiere portoghese.

Non c’è stato nemmeno il tempo di gioire per la vittoria roboante contro l’Empoli. La Roma è molto attiva sul fronte calciomercato e sta muovendo i primi passi in vista della prossima stagione. Tra colpi ad effetto e la variabile infortuni, José Mourinho è più ottimista rispetto a qualche settimana fa.

La squadra giallorossa, spinta da una tifoseria che sta dimostrando tutto il suo folle amore nelle gare interne all’Olimpico, è chiamata all’impresa più difficile. Migliorare il 6° posto della passata stagione e accedere all’Europa che conta.

Servirebbero sulla carta 7 punti in più di un anno fa, quel gap che ha permesso al Milan di entrare nella fase a gironi proprio davanti all’Atalanta e alla Roma. Il tecnico José Mourinho è consapevole che servirà alzare l’asticella attraverso il gioco e quella mentalità vincente che ti permette di raggiungere grandi traguardi.

Il calciomercato estivo è stato concluso con il botto dai Friedkin. In attacco è arrivato Romelu Lukaku, l’uomo dei sogni. Con l’ex interista al fianco di Paulo Dybala, tutto diventa possibile. I numeri della coppia del gol sono già impressionanti. Contro l’Empoli si è sbloccato il belga e La Joya ha siglato una doppietta da urlo.

Nel segno dei grandi del passato

Nella Capitale si respira grande entusiasmo e l’ultima gara di campionato contro l’Empoli ha soddisfatto appieno la voglia di spettacolo di tutto l’ambiente. L’ex attaccante giallorosso Pruzzo, protagonista dello scudetto della stagione 1982/83 e autore di ben 138 gol, ha una premonizione.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport l’ex bomber crede che Lukaku e Dybala possano imitare le gesta di due grandi ex del passato come Francesco Totti e Gabriel Bastituta. Un’investitura che porta con sé fascino ma anche grandi responsabilità. Riusciranno i due a trascinare i giallorossi?

Rui Patricio alla porta: c’è il sostituto

Nell’ultima gara di campionato non ha subito gol ed è stato sicuramente un ottimo modo per riacquistare fiducia. Il futuro del portiere Rui Patricio però potrebbe essere in ogni caso lontano dalla Capitale. Il contratto in scadenza nel 2024 e i mugugni dei tifosi sono più di due semplici indizi.

Il gm Tiago Pinto avrebbe già individuato il sostituto del portoghese. Si tratta Frederik Rønnow, estremo difensore dell’Union Berlino classe 1992. L’aspetto anagrafico (ha 4 anni in meno di Rui Patricio, ndr) e i costi non elevati avvicinano il danese a Trigoria. A riportare la notizia è Calciomercato.com. Per pensare in grande serve un calciatore che sappia guidare la difesa e trasmettere sicurezza all’intera squadra.