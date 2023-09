Toh, chi si rivede | Da Messi alla Fiorentina, l’argentino torna a casa

Il calciatore è arrivato finalmente al termine del suo viaggio in giro per il mondo.

C’è chi lo ricorderà nel giorno della presentazione con la maglia della Fiorentina. Era l’alba della stagione 2016/17 e non sarebbe rimasta sicuramente tra i momenti più brillanti di un’intera carriera. L’anno prima, il suo rapporto con l’Italia aveva portato in dono qualche soddisfazione ma soprattutto infortuni.

Come se il destino ti indicasse con dei segnali precisi la strada da intraprendere piuttosto che quella da abbandonare. Un calciatore che avrebbe potuto fare la storia del calcio argentino ad alti livelli ma forse è mancata un po’ di fortuna.

Semplicemente non c’è stata l’occasione. In Europa c’è stato un club spagnolo che lo ha apprezzato e gli ha permesso di vivere le grandi emozioni della Champions League. Dopo tre anni, 82 presenze e 11 gol, il nuovo addio. Nuovi lidi da esplorare, nuove emozioni da vivere prima di tutto come uomo.

Esistono calciatori in grado di girare il mondo, testare costumi e abitudini per poi rimettersi in viaggio. Il ritorno in patria, nella su Argentina, si è sempre rivelata la scelta giusta. Il dubbio è se disfare o meno le valigie. Una nuova chance può sempre bussare alla tua porta.

La passione europea e un sogno realizzato

Il viaggio di Alberto Facundo Costa, detto Tino, prevede fermate impreviste oltre che imprevedibili. A 38 anni il suo percorso da calciatore non è ancora finito. L’Europa è sempre stata nel suo destino ma l’Argentina è la sua vita, il suo sangue.

Tra 2011 e 2012 arrivano quelle due chiamate che ti presentano una nuova prospettiva, quella della Nazionale argentina. Prima il CT Sergio Batista e poi Alejandro Sabella decidono di puntare su Tino e raggiungere così l’idolo Lionel Messi.

13 anni dopo una nuova scelta di vita

Il centrocampista argentino non ha mai smesso di stupire la critica e non vedeva l’ora di fornire materiale ai giornalisti che da tempo seguono le sue vicende. Tino Costa ha in serbo qualcosa di sorprendente. Una nuova scelta di vita.

Come riportato dal portale Tuttomercatoweb la prossima destinazione sarà la Francia, a 13 anni di distanza da quando la lasciò. Il Pau sarà la sua nuova casa, un club che milita nella seconda divisione e nel quale l’ex Valencia ha già militato tra 2005 e 2007. Il contratto, della durata di un anno, alimenta i residui sogni di libertà di Tino, che a gennaio compirà 39 anni. La passione per il gioco del calcio non lo ha mai abbandonato.