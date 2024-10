Inter, arriva il colpo del secolo | Sembra impossibile ma non è così | E c’è chi giura: Capolavoro

Restare al vertice in Italia e competitivi in Europa: la mission nerazzurra è chiara, società al lavoro per il top player che piace a tutti.

Come se non bastassero le “fatiche” legate alle due sessioni di mercato ordinarie, quella estiva e quella di gennaio, per addetti ai lavori e appassionati del genere è in arrivo la più inattesa delle triplette.

La Fifa ha infatti anticipato l’intenzione di aprire una breve finestra dal 1° al 10 giugno prossimo, limitata alle squadre che saranno impegnate nella prima edizione del nuovo Mondiale per club, in programma negli Stati Uniti.

Al termine della stagione di coppe e campionati nazionali, ci sarebbe quindi la possibilità di tesserare nuovi giocatori per farli debuttare già nel nuovo torneo, al quale per l’Italia prenderanno parte Inter e Juventus. Facile quindi immaginare che nerazzurri e bianconeri saranno pronti a cogliere l’occasione, bilancio permettendo.

In casa Inter, in particolare, il cambio della guardia tra Suning e Oaktree ha rinforzato le linee guida già espresse dalla famiglia Zhang, ispirate a privilegiare gli investimenti per giocatori giovani, destinati a diventare potenziali plusvalenze dopo aver fatto le fortune del club.

Inter, mercato non stop: non si ferma la caccia di Marotta ai giovani talenti

Da qui i no della scorsa estate ai desiderata di Inzaghi, che si è ritrovato con il talentino Tomas Palacios come rinforzo per la difesa in luogo dei profili più esperti indicati dall’allenatore. Non sono previste variazioni sul tema, anche nell’ipotetico mercato “lampo” di giugno.

Quel che è certo è che l’organico dell’Inter è già competitivo e ricco di alternative in ogni ruolo, pertanto la squadra mercato capitanata dal presidente Marotta può già permettersi di andare a caccia delle classiche “occasioni”. Una di queste si annuncia particolarmente stuzzicante, anche perché in linea con le indicazioni societarie.

Tutti pazzi per il bomber a parametro zero: l’Inter prova il colpaccio

Il nome di Jonathan David è destinato a popolare le cronache di mercato dei prossimi mesi e a far disperare la dirigenza del Lille. Il centravanti canadese ha infatti già ribadito la volontà di non rinnovare il contratto con i francesi in scadenza nel prossimo giugno. Il cartellino del nativo di Brooklyn, classe 2000, attaccante prolifico, rapido e moderno, varrebbe in condizioni normali non meno di 50 milioni e può diventare un’occasione d’oro per i club italiani.

Il Napoli c’aveva pensato per il dopo Osimhen prima di puntare su Lukaku, la Juventus ci pensa per l’eventuale sostituzione di Vlahovic, ma anche l’Inter è in prima fila per David, come assicurato da Fabrizio Biasin, nota firma di Libero e grande tifoso nerazzurro. “L’Inter farebbe un capolavoro enorme, mai visto – le parole del giornalista – Mi auguro che arrivi perché è giovane e ha un potenziale enorme, ma addosso ha 5000 occhi, Premier compresa”. A penalizzare le società italiane nella corsa a David sarà infatti proprio la concorrenza di buona parte dei top club europei, pronti a un’asta selvaggia per l’ingaggio del giocatore, che al Lille guadagna “solo” tre milioni, ma pronto a sfruttare l’occasione per puntare quantomeno a raddoppiare lo stipendio.