Francesco Totti ‘incastra’ Ilary: lo scandalo viene fuori | Ecco le chat incriminate

Emergono nuovi dettagli sulla fine della storia d’amore tra l’ex calciatore e la conduttrice tv.

La coppia più chiacchierata del mondo dello spettacolo ancora in prima pagina. Impossibile parlare d’altro quando i protagonisti del Gossip si chiamano Ilary Blasi e Francesco Totti. Una storia d’amore terminata in modo alquanto burrascoso, migliaia di rumors e un lieto fine ancora da scrivere.

La bella conduttrice e il Pupone sarebbero in realtà più legati che mai, questa volta però a tenere insieme i fili non sarebbero i figli o la spensieratezza dell’amore bensì i problemi giudiziari. Sembra proprio che nessuno dei due voglia fare un passo indietro e scrivere un nuovo futuro di serenità.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno svoltato da tempo, ritrovando l’amore tra le braccia rispettivamente di Bastian Muller, 32enne calciatore tedesco e Noemi Bocchi, 35enne laureata in economia aziendale e designer floreale, già madre di due figli.

Proprio le due nuove fiamme potrebbero rivestire un ruolo fondamentale nel prossimo episodio di questa telenovela. Emergono infatti nuovi dettagli sulla fine della relazione tra Totti e Ilary. Alcuni retroscena che farebbero impallidire chiunque.

A volte basta un complice

In tanti hanno scritto sulla relazione tra l’ex calciatore simbolo della Roma e la soubrette ma in pochi si sono spinti fino a rivelare i dettagli più piccanti. Tra questi sicuramente Roberto D’Agostino di Dagospia, paladino della causa e portavoce di un movimento silenzioso che non ha mai avuto il coraggio di fare uno sgambetto alla coppia.

Col passare del tempo tutto è diventato più chiaro e i segnali disseminati sui social sono diventati puntini da collegare fino a tracciare il profilo della coppia. O di quello che sarebbe rimasto di quello splendido matrimonio andato in onda in mondovisione nel lontano 19 giugno del 2005. Ilary non ci ha pensato due volta a scagliare la prima pietra: sarebbe stato Francesco a tradirla sfruttando l’assist di un complice per mantenere il rapporto con la nuova compagna Noemi.

Il colpo del ko: la mossa di Totti

Arrivati a questo punto della storia nessuna arma sembra proibita e gli attori in campo vogliono provarle proprio tutte per vincere questa battaglia legale. Secondo il quotidiano Libero Francesco sarebbe pronto a mostrare al giudice i messaggini di Ilary, per arrivare a quei tre indizi che fanno la prova.

Il 20 settembre è sempre più vicino e tutto fa pensare a una svolta. Proprio Noemi e Bastian, con le loro testimonianze, potrebbero aiutare il giudice a stabilire chi ha torto e chi ragione in occasione di questo tradimento.