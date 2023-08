Totti e Ilary: il retroscena è clamoroso | “A Roma lo sapevano tutti”

L’ex calciatore e la conduttrice erano in crisi da tempo. Ecco il dettaglio che nessuno ha avuto il coraggio di pubblicare.

La love story tra l’ex calciatore Francesco Totti e la conduttrice Ilary Blasi è finita ormai da più di un anno, esattamente da quell’11 luglio del 2022 che ha messo la parola fine a mille voci. Molto non è stato detto per paura di colpire due volti noti o semplicemente per mancanza di coraggio.

Tra i due qualcosa si era rotto da tempo. Segnali inequivocabili per alcuni, semplici tappe di un percorso a ostacoli per altri. Il cielo sopra Totti e Ilary non era sereno. Nemmeno l’arrivo dei figli Christian e Chanel (nel 2005 e nel 2007, ndr) e poi di Isabel nel 2016 ha salvato un rapporto destinato alla fine.

Come riporta Leggo infatti le prime avvisaglie sono state registrate a settembre del 2021, quando Ilary non si è presentata al compleanno del marito. Un’assenza che ha fatto parecchio rumore. All’inizio del 2022 la coppia ha provato a rispedire al mittente le accuse di un rapporto ormai giunto al capolinea.

Prima Totti e poi Ilary si sono alternati su Instagram, attraverso post che sono sembrati ai più delle toppe. L’ex conduttrice Mediaset si è spinta a tal punto da definire i rumors un vero e proprio “complotto”. A questo punto si era reso necessario saperne di più.

La verità viene a galla

Proprio attraverso i social è stato possibile ricostruire le tappe di un percorso già finito da un pezzo. In particolare ci ha pensato Roberto D’Agostino, giornalista di Dagospia, a far crollare il castello di menzogne, attraverso un’intervista al quotidiano La Repubblica.

Tra le vie di Roma in tanti sapevano ma nessuno ha avuto il coraggio di esporsi. Questione di rispetto per un vero e proprio simbolo della Capitale come il Pupone o semplicemente paura delle conseguenze? D’Agostino non ha mai avuto dubbi e ha svelato lo scoop della scorsa estate.

Lo scoop è servito

“La fine del loro rapporto si poteva intuire guardando i loro profili prima che io spiattellassi tutto su Dagospia” chiosa il vulcanico giornalista. “Poi a Roma tutti lo sapevano ma chi voleva prendersi la responsabilità di scrivere che il Pupone era cornuto e a sua volta aveva un’altra?”.

“Sì, io il dito tra moglie e marito ce l’ho messo” confessa il giornalista. Il resto è storia, con l’intervista di Totti al Corriere della Sera che ha avvalorato la tesi. L’ex capitano della Roma aveva svelato infatti di aver letto dei messaggini sospetti sul cellulare di Ilary. La verità è venuta a galla e probabilmente le notizie che non avremmo mai voluto sentire sono arrivate con un cattivo tempismo.