Inzaghi ha scelto lui, e lo vuole… ieri: Marotta, che aspetti? E’ pure svincolato I Il DG però ha tre fiches in mano

Simone Inzaghi ha individuato il prossimo tassello per completare la rosa dell’Inter. La palla passa a Marotta: cosa succederà?

Prosegue la preparazione dell’Inter di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. I nerazzurri, che avranno tutti i riflettori puntati addosso dopo aver vinto lo scudetto la scorsa annata, esordiranno il prossimo 17 agosto a Marassi contro il Genoa per quanto riguarda la prima giornata della Serie A 2024-25.

L’Inter sul mercato ha dimostrato ancora una volta di sapersi muovere con largo anticipo riuscendo a battere la concorrenza per arrivare a determinati calciatori. Già dal mese di gennaio, infatti, i nerazzurri avevano chiuso le operazioni per portare a Milano il centrocampista polacco Zielinski e l’attaccante iraniano Taremi.

Entrambi i calciatori sono arrivati all’Inter a costo zero, il primo dal Napoli e il secondo dal Porto. A inizio mercato, invece, i nerazzurri sono riusciti ad accaparrarsi il portiere Martinez dal Genoa. Quest’ultimo partirà come dodicesimo alle spalle dello svizzero Sommer, ma la società crede molto nelle sue capacità e in futuro le gerarchie potrebbero anche cambiare.

Calciomercato Inter, Simone Inzaghi ha scelto il nuovo difensore

Per qualche settimana l’Inter ha seguito con grande interesse il difensore colombiano Cabal. L’ormai ex Verona, però, è stato acquistato in un vero e proprio blitz di mercato dalla Juventus che ha, di fatto, soffiato il calciatore ai nerazzurri.

Per questo motivo in casa Inter si stanno vagliando altri profili che potrebbero andare a completare la rosa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi avrebbe fatto il nome di Ricardo Rodriguez, difensore attualmente svincolato dopo il termine del contratto con il Torino.

Gli altri profili in orbita Inter

Beppe Marotta, ad ogni modo, starebbe seguendo altri profili che potrebbero andare a completare la rosa agli ordini di Simone Inzaghi. I tre difensori finiti in orbita Inter sono: Giovanni Leoni (Sampdoria), Kiwior (Arsenal) e Roberto Renan, quest’ultimo di proprietà dello Zenit ma attualmente in prestito all’Internacional.

Vedremo alla fine su chi l’Inter deciderà di investire. Sicuramente Riccardo Rodriguez rappresenta la soluzione low cost dall’usato garantito, mentre sugli altri profili andrebbe fatto un vero e proprio investimento.