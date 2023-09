Prince Boateng, terzo matrimonio in frantumi | Ecco il motivo dell’addio lampo

Non c’è pace per l’ex calciatore del Milan. Tutti i dettagli della storia d’amore finita con la modella e imprenditrice.

La carriera da calciatore dell’ex centrocampista del Milan Kevin-Prince Boateng è appena finita e non c’è stato nemmeno il tempo di sfogliare l’album dei ricordi. Il dispiacere per un capitolo che si chiude non è mai solo e in questo caso si è fatto sotto un altro aspetto della vita privata a tormentare il protagonista di questa storia.

Dopo la fine del matrimonio con la conduttrice e modella Melissa Satta infatti il cielo era tornato sereno. Un nuovo matrimonio, foto felici sui social e un futuro tutto da scrivere insieme. La classica vita patinata dei vip o un sentimento tanto vero quanto travolgente?

La nuova compagna di vita, la modella e imprenditrice bergamasca Valentina Fradegrada, sembra essere uscita dalla vita del 36enne nato a Berlino. Alla passione iniziale non è seguita quella volontà ferrea di stare insieme e affrontare le difficoltà che la vita propone.

Tra indizi e smentite, qualcosa stava bollendo in pentola. In particolare c’era stato un segnale inequivocabile se consideriamo i tempi che stiamo vivendo e il peso specifico dei personaggi in questione. Ogni cosa non detta può avvicinarci alla notizia.

L’indizio social: è già finita?

Come ogni coppia che si rispetti dello showbiz, anche quella composta da Boateng e Fradegrada rappresenta l’unione di due brand molto importanti dal punto di vista dell’immagine. Come hanno notato i fan della coppia, ultimamente dai due profili Instagram dei due qualcosa era stato omesso.

Come riporta anche il sito Comingsoon.it l’amore folle e passionale che aveva contraddistinto i primi mesi insieme non trovava conferme nelle foto sui social. Tutto scomparso, quasi a certificare una pulizia da parte sia dell’ex calciatore sia da parte della modella. Proprio Valentina, in occasione dell’ultimo viaggio in America, si sarebbe mostrata senza fede nuziale, quasi a lanciare un messaggio alla sua audience.

Matrimonio al capolinea

Ormai non ci sono più dubbi. Dopo l’addio a Melissa Satta, ormai sempre più legata al tennista Matteo Berrettini, Boateng non ha trovato pace ed è pronto a dire addio alla sua Valentina. Un matrimonio giunto al capolinea dopo soltanto un anno.

Tra i motivi della fine della relazione probabilmente c’è stata la fretta. La coppia si è buttata a capofitto in una nuova storia senza rispettare quei “tempi tecnici” che avrebbero aiutato i due a prendere decisioni migliori, dettate non solo dal cuore ma soprattutto dalla ragione. Se l’addio al gioco del calcio è stato traumatico, questo viene subito dopo.