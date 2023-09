Wanda Nara tagliente sui social | Icardi mi tiene sotto ostaggio? “Qualche volta mi slega…”

Dopo aver tenuto in apprensione i followers per la propria salute la showgirl argentina torna a parlare del rapporto col marito.

Sport e gossip, si sa, rappresentano un duo quasi indissolubile. Dove trovare, del resto, un altro duo di “passioni” così potente, in grado potenzialmente di catalizzare e di unire gli interessi di tutta la famiglia? “Lui” incollato alla tv per seguire le gare, “lei” informatissima sulla vita privata e sulle ultimissime novità delle coppie formate da assi dello sport e donne dello spettacolo.

Il cliché in questione è in realtà piuttosto datato, dal momento che ormai i ruoli sono… mescolati. Non è infatti raro vedere uomini aggiornatissimi (anche) sul gossip e donne appassionati agli eventi sportivi, ma l’era dei social è quella dell’informazione “liquida”, nella quale le sfere d’interesse si intrecciano proprio perché sono i protagonisti diretti i primi a… confondere i ruoli.

Il caso più emblematico in tal senso è quello che unisce Mauro Icardi e Wanda Nara. L’ex capitano dell’Inter sta ricostruendo la propria carriera al Galatasaray dopo le difficoltà al PSG, ma esulando dal lato strettamente tecnico a far parlare è soprattutto il suo complesso e misterioso rapporto con la moglie-agente. Tra incomprensioni, tradimenti sospetti, una separazione minacciata, ma mai attuata, e presunti problemi di salute della donna, la coppia è sempre sulla cresta dell’onda mediatica.

Quel che è certo è che entrambi avrebbero fatto volentieri a meno di quanto accaduto lo scorso luglio, quando dall’Argentina si sono rincorse voci molto preoccupanti legate alla salute di Wanda Nara, che di Mauro è tuttora anche l’agente oltre che la moglie e madre di due figli, che compongono la famiglia allargata della coppia insieme ai tre che la donna ha avuto dal precedente matrimonio con Maxi Lopez.

Wanda Nara tranquillizza i followers sulla propria salute

Le informazioni arrivate dal Sud America sono tuttavia state piuttosto frammentarie e avvolte da un alone di mistero, oltre che dall’inevitabile e comprensibile volontà di Wanda di proteggersi dietro al rispetto della privacy, anche e soprattutto per salvaguardare la tranquillità dei propri figli. Nel corso delle settimane l’allarme sembra essere parzialmente rientrato, come testimoniato proprio da alcuni scatti e da alcuni post di Wanda Nara, che si starebbe comunque sottoponendo a trattamenti specifici.

Nulla di ufficiale si sa ancora sulla salute della showgirl e manager, ma qualche dettaglio in più è emerso durante un Q&A sul profilo Instagram ufficiale di Wanda: “Sto seguendo i trattamenti a poco a poco e con l’amore di tutti coloro che mi amano” le parole con cui Wanda ha risposto ad un messaggio di una fan “Stai meglio? Dall’Argentina ti amiamo, abbi cura di te“, aggiungendo però come didascalia la foto di un’infermiera intenta a farle un prelievo del sangue. Già dalla domanda successiva, però, le attenzioni sono tornate a spostarsi sulla vita privata e sul rapporto con Mauro.

Wanda Nara, ironia social sul rapporto con Mauro Icardi

Wanda ha infatti risposto in tono chiaramente ironico a una domanda sulle ultime voci di gossip accese dalle parole della madre di Nara, secondo la quale Mauro Icardi avrebbe un rapporto “tossico” con la figlia: “Sì, solo qualche volta abbraccio il mio rapitore, così mi dà il cibo migliore, mi lascia fare una chiamata e mi slega le mani per un po’“. Parole che fanno pensare che tra i due sia tornato il sereno, come confermato da quanto detto subito dopo dall’imprenditrice: “Mi fa sentire in colpa vederlo correre così tanto mentre io mangio patatine fritte“.

Così, mentre non sono mancate le polemiche legate proprio a qualche post troppo “frivolo” di Wanda, o comunque che poco avrebbe a che fare con le sue attuali condizioni di salute, come quelli sulla passione per le automobili, la showgirl ha anche annunciato un suo imminente ritorno in televisione, senza però specificare dove e con quale mansione. L’unica certezza, almeno al momento, è che al fianco di Wanda continuerà a esserci Mauro Icardi, protagonista di un inizio di stagione con i fiocchi con il suo Galatasaray, che in estate lo ha acquistato a titolo definitivo dal PSG, e trascinato dal suo centravanti alla fase a gironi della Champions League.