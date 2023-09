Juventus snobbata: “Voglio la Premier” | Il principale obiettivo vola oltremanica

Il calciatore preferisce il campionato inglese alla Serie A. La Juventus delusa deve trovare alternative.

C’è chi dice no. Come nel celebre pezzo di Vasco Rossi, anche nel calcio si sceglie inseguendo l’opportunità migliore, cercando la soddisfazione delle parti in causa. Il mercato della Juventus non ha riservato finora grandi sorprese, a eccezione del colpo Timothy Weah, vera novità dei bianconeri.

Il tecnico Massimiliano Allegri, convinto della qualità della rosa, ha suggerito al Football Director Cristiano Giuntoli alcuni nomi in grado di colmare le lacune della rosa. La situazione economica del club però impone investimenti prudenti. Nessuna follia se prima non si vende.

Si parte sempre dalle operazioni in uscita: è stato così per il Milan con Tonali, l’ha sperimentato l’Inter con Onana e adesso anche la Juventus, per regalarsi nuovi colpi in entrata, è costretta prima di tutto a cedere. Gli ingaggi pesanti dei calciatori in rosa però raffreddano ogni tipo di trattativa.

Il reparto nel quale Max Allegri ha chiesto rinforzi è il centrocampo. Si è cercato un calciatore con doti di dinamismo, abile nel recuperare palloni e verticalizzare immediatamente per Vlahovic o per i funamboli della fascia Chiesa e Weah. Nelle ultime ore però il grande obiettivo starebbe sfumando.

Fenomeno da Premier League

Nonostante le difficoltà create dall’arrivo dei dollari dell’Arabia Saudita, il mercato inglese ha mantenuto il suo fascino. Al di là delle offerte monstre che hanno convinto alcuni dei talenti del panorama internazionale, la Premier League resta il torneo più competitivo oltre che affascinante.

Ecco perché il calciatore avrebbe espresso una chiara preferenza per la destinazione inglese, pur sentendosi lusingato dalle avances dei bianconeri. Dopo un mondiale da protagonista, Sofyan Amrabat sogna una nuova avventura in Inghilterra.

Il club inglese che apprezza la Serie A

C’è una realtà in particolare che sta letteralmente saccheggiando il nostro campionato, privandoci di alcuni pezzi pregiati. È il Manchester United di Erik ten Hag, che dopo aver preso Onana dall’Inter e Højlund dall’Atalanta, ha messo gli occhi sul centrocampista della Fiorentina.

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso non ha tra i suoi pensieri un nuovo accordo con i rivali della Juventus e come riporta Calciomercato.it, ora resta da capire quale potrebbe essere la formula giusta per vedere Amrabat con la maglia dei Red Devils. Oltremanica fanno sapere di essere disposti a un prestito oneroso. I Viola pretendono almeno 30 milioni. La volontà del giocatore potrebbe fare la differenza. Amrabat vuole la Premier e dice no alla Juventus.