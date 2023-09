City, blitz nella notte: comprato il nuovo De Bruyne | È costato 55 milioni di euro

Il Manchester City in questa fase sembra scatenato, mettendo a segno sorprendenti colpi a catena in uscita e in entrata.

Lo strano mercato dei campioni d’Europa tra ventenni strapagati e giovani promesse lasciate andare: è questa l’altalena di emozioni che i tifosi del City stanno vivendo in queste ore.

Ma andiamo con ordine e partiamo dalle uscite. È clamoroso quello che si sta verificando con il caso Cancelo-Barcellona: secondo quanto riportato da The Athletic, il club gli avrebbe chiesto di pazientare ancora per consentire di completare le uscite necessarie a fargli posto in squadra.

La parte decisamente bislacca di questa storia è data dal fatto che la richiesta è arrivata mentre il portoghese era in aeroporto, pronto per affrontare il viaggio che lo avrebbe portato in Catalogna.

Per un colpo che si fa attendere, un altro è stato completato: si tratta di Palmer, ragazzo prodigio che negli ultimi tempi ha tolto non poche castagne dal fuoco a Pep, che saluterà Manchester per approdare a Londra sponda Blues. Affare da 46,5 milioni di euro + altri 6 di bonus.

Ecco l’esterno da 60 milioni

Jérémy Doku, 21 anni, esterno destro e all’occorrenza sinistro. Belga dal passaporto ghanese, piede destro e dotato di una velocità devastante di gamba: è lui il rinforzo che Guardiola aspettava sulla fascia. Prenderà verosimilmente il posto di Mahrez, partito in direzione Arabia ad inizio mercato.

Per prelevarlo dal Rennes ci sono voluti circa 60 milioni di euro, da sommare ai già versati 30 per Kovacic e 90 per Gvardiol, a testimonianza del fatto che problemi di liquidità dalle parti di Manchester non ce ne sono.

De Bruyne infortunato? Eccone un altro

Kevin De Bruyne dovrà stare fermo almeno tre mesi a causa di uno strappo muscolare parziale: la notizia ha costretto la dirigenza del City ad intervenire d’urgenza sul mercato per cercarne l’immediato sostituto. E, con un blitz operato nella notte, la ricerca è terminata con una fumata bianca.

Trattasi di Matheus Nunes, 25enne centrocampista portoghese ma nato in Brasile, prelevato dal Wolverhampton per una cifra vicina ai 55 milioni di euro, a cui si è aggiunto il cartellino del giovane Tommy Doyle (in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni). Nunes è una richiesta esplicita di Guardiola, che quando lo ha incontrato in un match di Champions contro lo Sporting (all’epoca giocava ancora lì), ha detto di lui: “Matheus Nunes è uno dei migliori giocatori del mondo”. Da oggi lo allenerà.