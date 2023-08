No al Napoli, se ne va in Arabia | Scelta pazza a 21 anni

Una scelta che ha davvero del clamoroso: il calciatore snobba la Serie A.



Il club campione d’Italia in carica beffato da un club in rampa di lancio. È possibile. La notizia non è nient’altro che l’ultima puntata di questo pazzo calciomercato. I club italiani ed europei in generale non possono nulla contro la “potenza di fuoco” dell’Arabia Saudita.

Altro che progetto. Ormai sembra essere saltato qualunque schema e anche i calciatori più giovani, ancora alla ricerca della consacrazione che solo una maglia importante ti può offrire, stanno cedendo alle sirene provenienti dal campionato di CR7 e Benzema.

Un richiamo irresistibile, un’opportunità per quei club che in un colpo solo possono incassare decine di milioni e sistemare il bilancio. Non solo: una grande in chance in termini di visibilità e marketing per un campionato destinato (forse) a crescere sempre di più in termini di competitività e appeal.

La Serie A perde ancora terreno e incassa un duro colpo. Il Napoli di Osimhen aveva provato a dire no al mondo arabo. La vicenda Zielinksi avrebbe potuto rappresentare un finale diverso, donando speranza agli altri club in cerca di rinforzi.

Oltre il danno la beffa: il talento va in Arabia

Gli scout hanno fatto il possibile, poi è arrivata l’offerta “che non si può rifiutare”. E pensare che il presidente De Laurentiis si era spinto a cifre importanti (si parla di oltre 35 milioni di euro, ndr) per assicurarsi una delle stelle del calcio del futuro.

Niente da fare: Gabri Veiga ha scelto l’Al-Ahli. Un accordo clamoroso non tanto per le cifre (alle quali ormai ci stiamo abituando) ma per l’età del calciatore, ancora 21enne e corteggiato dai principali club europei. Le ragioni economiche hanno evidentemente superato quelle tecniche.

Botta e risposta sui social

Gabri Veiga lascia l’Europa e il suo trasferimento infiamma i tifosi sul web. Il club arabo, sedotto e abbandonato da Zielinski, si è subito vendicato. Il tempismo degli uomini mercato del Napoli ha fatto i conti con la realtà del denaro. In Arabia Veiga troverà Ibanez e Kessié, già passati tra le fila di Roma e Milan nell’ultima esperienza italiana.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset infatti l’ex Celta Vigo andrà a guadagnare 12.5 milioni di euro a stagione, circa 6 volte la proposta partenopea. Il tutto in attesa del primo gol per provocare a distanza il Napoli e la Serie A intera. Ancora una volta il calcio europeo resta a guardare.