Inter, l’ex Napoli sbarca sul gong | Inzaghi pienamente soddisfatto

Il mercato dell’Inter non è ancora chiuso: ecco chi potrebbe arrivare nelle prossime ore a Milano.

L’Inter ha ancora fame. Se in campo le due vittorie contro Monza e Cagliari hanno dato un primo scossone al campionato, sul mercato la dirigenza lavora contro il tempo per regalare gli ultimi colpi al tecnico Simone Inzaghi.

L’ex Lazio non può che ritenersi soddisfatto della rosa a disposizione. Al netto di qualche uscita importante (leggasi i nomi di Onana, Brozovic e Lukaku su tutti, ndr) i sostituti sono all’altezza e hanno consentito alla società di alleggerire il monte ingaggi.

Lo sbarco di un raggiante Benjamin Pavard per la difesa ha innalzato il livello dell’entusiasmo generale. Il difensore campione del mondo con la Francia nel 2018 porterà esperienza e sicurezza a un reparto che sta aspettando il rientro di Francesco Acerbi.

A poche ore dal gong finale di questo pazzo calciomercato, il club nerazzurro però vuole regalarsi un nuovo calciatore in entrata. La classica ciliegina sulla torta.

Valutazioni in corso: l’identikit del prossimo colpo

Se difesa e attacco sembrano ormai reparti sistemati, a centrocampo Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno valutando il da farsi. Non solo occasioni di mercato ma anche possibili scambi. Ad Appiano Gentile va risolto in particolare il doppio dilemma Asslani-Sensi.

Se l’albanese spinge per ritrovare minuti importanti a San Siro, l’ex Sassuolo avrebbe scalato le gerarchie, piazzandosi subito dietro i titolarissimi. A fare la differenza sarà a questo punto la valutazione da parte dello staff tecnico. Simone Inzaghi preferirebbe il centrocampista italiano, con Asslani pronto a una nuova avventura in prestito.

Torna in Serie A: l’Inter ci prova

Per la serie “a volte ritornano”, ecco quella che potrebbe diventare la trattativa last minute perfetta per l’Inter. Tanguy Ndombele può tornare in Serie A dopo non essere stato riscattato dal Napoli. Secondo Tuttomercatoweb infatti il camerunese, già vicino all’Inter nel 2020, sarebbe tra i primi nomi della lista della dirigenza.

Un calciatore in grado di portare centimetri e forza fisica a un reparto che verrà sollecitato durante la stagione. Per evitare problemi legati a infortuni e per scongiurare il ritorno dell’Arabia Saudita, i nerazzurri pensano a 7 centrocampisti. A quel punto Kristjan Asslani potrebbe trovare spazio al Sassuolo in prestito. Proprio con i neroverdi si sarebbe aperto nelle ultime ore un canale per Maxime Lopez. Anche in questo caso è attesa la preferenza del tecnico interista Simone Inzaghi.