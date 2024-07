Se il Buongiorno si vede dal mattino… Conte non vuole sentire ragioni: a Napoli ora si fa come dice lui

Le ultime in casa Napoli: dall’affare Buongiorno col Torino alle scelte di Antonio Conte per quanto concerne il pacchetto difensivo

Il Napoli, dopo l’ultima negativa stagione culminata con il decimo posto in campionato, ha scelto di ripartire da Antonio Conte in panchina. Il tecnico Salentino torna così in Serie A dopo un anno sabbatico e il precedente impegno alla guida del Tottenham, in Premier League.

Uno dei dettami insindacabili di Antonio Conte è sicuramente il modulo di gioco. L’ex allenatore, tra le altre di Inter e Juventus, utilizza il suo fedelissimo 3-5-2, motivo per cui i tre difensori centrali che comporranno la cerniera difensiva davanti a Meret dovranno per forza di cose avere delle determinate caratteristiche.

Non è un mistero che il Napoli abbia come obiettivo numero uno il difensore del Torino Buongiorno. Il classe ’99 si avvicina a grandi passi ai partenopei: è pronto per una big dopo diverse stagioni da protagonista con la maglia del “suo” Toro.

Calciomercato Napoli, ok l’arrivo di Buongiorno ma il reparto difensivo va sfoltito

L’arrivo di Buongiorno permetterà a Conte di poter contare su un calciatore che conosce già la Serie A e che non non aspettava altro se non di legarsi ad una big del nostro campionato. Il pacchetto arretrato del Napoli, che ricordiamo ha anche abbracciato il giovane Rafa Marin, andrà per forza di cose sfoltito.

Ci sono troppi calciatori che non rientrano nei piani di Conte e che nelle prossime settimane la società dovrà cercare di vendere per permettere al tecnico di lavorare nelle migliori condizioni.

Napoli, quali sono i calciatori sulla lista dei partenti?

Per quanto riguarda la difesa, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, c’è più di qualche elemento che rischia di essere ceduto in questa finestra di calciomercato. Il brasiliano Natan è uno di questi, così come anche il connazionale Juan Jesus e il norvegese Ostigard.

Andranno, poi, fatte delle attente valutazioni anche su Rrahmani. Il difensore kosovaro potrebbe essere sacrificato per far cassa. Si attendono importanti sviluppi in merito al futuro di questi calciatori: non è escluso che alla fine almeno uno potrebbe anche rimanere, soprattutto se non si dovesse arrivare all’accordo con lo svincolato Hermoso.