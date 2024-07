L’Inter dei colossi: Inzaghi frega tutti, il gigante ha detto sì I A Napoli si stanno già mangiando le mani

Calciomercato Inter, super colpo per i nerazzurri. Inzaghi gongola e spera di poter contare al più presto su un elemento di grande valore

L’Inter di Simone Inzaghi nella prossima stagione sarà chiamata a replicare quanto fatto nella scorsa annata che è culminata con la conquista dello Scudetto, il ventesimo della storia del club nerazzurro. Sicuramente i tifosi si aspettano un ottimo cammino anche in Champions League.

Senza dimenticare che l’Inter, così come la Juventus per quanto riguarda le squadre italiane, la prossima estate disputerà anche il Mondiale per Club che si svolgerà negli Stati Uniti. I nerazzurri, complice gli acquisti già a gennaio di Taremi e Zielinski, sono sicuramente tra i più attivi sul mercato dell’intera Serie A.

Nei scorsi giorni è stato ratificato il passaggio in nerazzurro del portiere Martinez che dopo l’ultima grande stagione al Genoa ha convinto i nerazzurri ad investire su di lui. L’estremo difensore spagnolo agirà da “dodicesimo” alle spalle di Sommer.

Calciomercato Inter, fari puntati su un ex calciatore del Napoli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’Inter avrebbe messo nel mirino un calciatore che in passato ha già militato in Serie A. Ci stiamo riferendo al sudcoreano Kim che potrebbe lasciare il Bayern Monaco solamente dopo un anno dal suo arrivo.

In Italia Kim ha vestito la maglia del Napoli per una stagione e insieme a Rrahmani ha formato la coppia difensiva titolare della squadra di Spalletti che conquistò lo Scudetto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport il difensore potrebbe tornare in Italia con la formula del prestito oneroso, visto che il suo rendimento in Baviera non è stato propriamente dei migliori.

Inter, Kim nel mirino: tutti i dettagli

Come detto Kim non ha di certo impressionato con la maglia del Bayern Monaco nell’ultima stagione. Il club tedesco ha acquistato il calciatore per 50 milioni dal Napoli e un po’ tutti in Baviera si sarebbero aspettati ben altro rendimento.

Il sudcoreano, ad ogni modo, è stato comunque utilizzato con regolarità da Tuchel visto che ha collezionato ben 40 presenze tra Bundesliga, Supercoppa, Coppa di Germania e Champions League. Vedremo come si evolverà la situazione in merito al futuro dell’ex difensore di Napoli e Fenerbahce, l’Inter sicuramente è interessata ma va capita la fattibilità dell’affare a partire dalle condizioni economiche.