Milan, Fonseca senti Ibra: il 9 sta arrivando I Poi lo bacchetta davanti a tutti

L’era del tecnico portoghese in rossonero è iniziata: in attesa del mercato, c’è stato spazio per un fuoriprogramma. Social scatenati.

Paulo Fonseca-Italia, attempt n° 2. Dopo il biennio alla Roma avaro di soddisfazioni, conclusosi nel maggio 2021, il tecnico portoghese è pronto per cercare di sfruttare la seconda opportunità della carriera in Serie A. A presentargliela è stato il Milan, che volta pagina dopo la fine dell’era Pioli.

L’ex tecnico, tra le altre, anche di Porto, Shakhtar e Lille, giunto in rossonero proprio dopo i due anni confortanti in Francia, è stato scelto dalla dirigenza del Milan al termine di un percorso piuttosto “accidentato”, partito dall’idea Julen Lopetegui, poi naufragata (anche) per la disapprovazione dei tifosi.

Il curriculum di Fonseca non è superiore a quello dell’ex allenatore del Real Madrid, ma evidentemente il popolo rossonero ha ritenuto che una nuova “sommossa” fosse sconveniente. Meglio far parlare il campo, sebbene la diffidenza dei tifosi nei confronti del nuovo ciclo e in generale nei confronti della politica della società sia evidente.

Nel giorno della presentazione ufficiale Fonseca è stato accompagnato dallo stato maggiore del Milan al gran completo. Dal presidente Scaroni alle legends Baresi e Massaro, fino alla dirigenza, l’ad Furlani, il dt Moncaca e ovviamente Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird e in particolare del presidente Gerry Cardinale.

Mercato Milan, Ibrahimovic e l’indizio sul ‘Mister X’ in attacco

A farla da padrone sono state inevitabilmente le domande sul mercato, dal momento che il Milan è tra le big l’unica ancora senza volti nuovi. Ibra ha “protetto” quanto basta Fonseca, rispondendo in prima persona a diversi interrogativi su caratteristiche e nomi dei prossimi rinforzi del Diavolo.

Che alla rosa serva un mediano, un esterno destro difensivo e il nuovo centravanti titolare è chiaro a tutti. Lo stesso Ibrahimovic ha fatto capire che l’identikit del numero 9 sia già ben chiaro e tutti gli indizi portano ad Alvaro Morata, ritenuto il profilo giusto anche per esaltare le qualità di Leao e Pulisic. In attesa di novità, a stuzzicare la fantasia dei tifosi è stato un siparietto avvenuto durante la presentazione…

Fonseca-Ibrahimovic, prime scintille: che siparietto in conferenza!

Rispondendo a una delle prime domande, infatti, Fonseca non ha potuto fare a meno di alludere alla gloriosa storia del Milan e alla bacheca piena zeppa di trofei. “Sono stato ora al museo e Zlatan mi ha mostrato anche lo spazio per un nuovo trofeo…” le parole di Fonseca, che ha però immediatamente incassato il primo “rimprovero” dello svedese.

“Trofei” ha infatti subito precisato un Ibrahimovic tra lo scherzoso ed il piccato. Una frecciatina in pieno “Zlatan style”, che da una parte fa capire l’ambizione dell’Ibra dirigente di iniziare subito a vincere senza accontentarsi, dall’altro dà fiato al dibattito social degli ultimi giorni, riguardante il rapporto ancora da costruire tra Zlatan e Fonseca e il peso che l’ex attaccante avrà all’interno dello spogliatoio. Soprattutto se i risultati tardassero ad arrivare…