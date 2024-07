Roma, al 1° giorno De Rossi raggelato: ti ho preso lui, ma parte Paredes I Tifosi in panico per il pupillo di De Rossi

Il francese sarà il nuovo play dei giallorossi: il futuro dell’argentino può essere lontano da Trigoria. Tifosi e tecnico in ansia.

Andare sul sicuro o giocare d’azzardo? Era questo il dilemma che era chiamato ad affrontare Florent Ghisolfi, nuovo direttore sportivo della Roma, nell’approcciare le prime operazioni del mercato estivo dei giallorossi. Ebbene, l’ex dirigente del Nizza ha optato per… la doppia chance.

Sì, perché la decisione di consegnare a Daniele De Rossi Enzo Le Fée risponde a entrambe le ipotesi di cui sopra. L’ex play del Rennes è infatti un giocatore che Ghisolfi conosce bene, avendolo visto in azione per anni nel calcio francese, ma anche una scommessa, almeno alla luce dell’investimento effettuato.

L’affare si è infatti chiuso per una cifra vicina ai 23 milioni. Tanti in assoluto per il mercato italiano degli ultimi tempi, ma tanti anche per la realtà della Roma, i cui tifosi si sono abituati ormai da anni a veder arrivare volti nuovi solo dopo aver effettuato cessioni importanti, oppure ad accogliere parametri zero o giocatori in prestito.

Per costruire la rosa chiamata a dare l’ennesimo assalto alla zona Champions League, invece, Ghisolfi ha scelto di non badare a spese, puntando su un giocatore forte tecnicamente, dotato di dinamismo e visione di gioco e accompagnato da numeri importanti come gol e assist tra Lorient e nazionali giovanili, seppur reduce da una stagione deludente al Rennes, la prima lontano da casa essendo il giocatore nato e cresciuto nel Lorient.

Roma, ecco il nuovo regista: De Rossi dà le chiavi del gioco a Le Fée

L’erede di Tiago Pinto del resto gode della fiducia dei Friedkin e pure di Daniele De Rossi, che è pronto a valutare le caratteristiche di Le Fée. Tuttavia, è facile immaginare che per i prossimi innesti servirà tempo. Quello necessario per mettere insieme qualche cessione o per intavolare trattative per prestiti.

La logica impone di pensare che le prime novità in uscita possano riguardare proprio la linea mediana. Edoardo Bove è da tempo sulla lista dei partenti, ma per fare spazio a Le Fée nel 4-3-3 di De Rossi a fare le valigie potrebbe essere anche un titolare dell’ultima stagione. Per caratteristiche si può escludere che a partire sia Bryan Cristante.

Mercato Roma, è tempo di cessioni: Paredes verso l’addio?

Ecco allora che a lasciare la Capitale può essere Leandro Paredes. Appena un anno dopo il suo ritorno in giallorosso, il centrocampista argentino rischia di non avere più il posto assicurato, dopo che nell’ultima stagione il campione del mondo 2022 è stato titolare fisso tanto con Mourinho, quanto con De Rossi, tanto in campionato, quanto in Europa League.

La sua esperienza e la sua capacità di farsi valere tanto in interdizione che in costruzione ne hanno fatto un insostituibile, con Cristante schierato come mezzala. Ora però a dettare i tempi a centrocampo ci sarà Le Fée, che ha caratteristiche da regista e per il quale è difficile immaginare una coesistenza con l’argentino. Ecco allora che, secondo diversi addetti ai lavori che seguono la Roma, la cessione di Paredes sembra imminente, se non già impostata, ma anche inevitabile. Per evitare pericolosi dualismi e anche per dare ossigeno ai conti societari.