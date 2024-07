Giuntoli, datti una mossa: Motta lo vuole a tutti i costi, l’Atalanta fa muro e vuole cash

Giorni intensi per il nuovo centrocampo della Juventus: mentre il francese sbarca per le visite, parte la trattativa per il grande obiettivo.

Ne resta soltanto uno. Luglio è iniziato da poco, i giocatori della Juventus devono ancora cominciare a sudare agli ordini di Thiago Motta e del suo staff, ma il tecnico italo-brasiliano e il Football Director Cristiano Giuntoli hanno già quasi completato il mosaico sul mercato. Almeno per un reparto.

Gli innesti di Douglas Luiz e di Khephren Thuram hanno infatti cambiato profondamente il volto della mediana bianconera, a detta di tutti il settore del campo che più necessitava di essere ritoccato. Il tuttocampista brasiliano ingaggiato dall’Aston Villa e il figlio d’arte in arrivo dal Nizza assicureranno duttilità, qualità tecniche e forza fisica.

Si tratta di tre caratteristiche imprescindibili per il calcio moderno e in particolare per la filosofia di Motta. Ma ancora non basta, perché per una torta che già promette molto bene ha bisogno di essere completata. La classica ciliegina sarà un volto noto come Adrien Rabiot, che non ha ancora chiuso al rinnovo, o il sogno di Giuntoli e Motta, ovvero Teun Koopmeiners?

Tertium non datur, direbbe Claudio Lotito, ed in effetti tutto fa pensare che l’ultimo tassello del centrocampo sarà uno tra il francese e l’olandese. Entrambi fisici, entrambi con parecchi gol nelle gambe, Koop assicurerebbe forse più ecletticità, potendo venire adattato ad una mediana a due o anche come trequartista di un 4-2-3-1, mentre Rabiot ha più caratteristiche da mezzala “di gamba”.

Juventus al bivio: Rabiot o Koopmeiners? La strategia

Se ne saprà di più al termine di Euro 2024, quando Rabiot scioglierà le riserve sul proprio futuro. Tutto fa però pensare ad un addio e del resto Koopmeiners ha già aperto all’idea di lasciare l’Atalanta per la Juventus. La Dea però per liberare il proprio gioiello chiede non meno di 60 milioni.

Giuntoli ragiona tra due ipotesi: inserire contropartite per abbassare il cash o fare cassa attraverso cessioni illustri, magari di un paio tra Chiesa, Huijsen e Soulé. Intanto, però, dopo Di Gregorio alla Continassa ha fatto capolino il secondo rinforzo dell’estate juventina.

Juve, ecco Khephren Thuram: blitz a Torino con papà Lilian per visite mediche e firma

Nella mattinata di martedì 9 luglio, infatti, come riportato dai canali ufficiali della Juventus al J Medical si è visto proprio Khephren Thuram per effettuare le visite mediche. Il ragazzo non ha viaggiato da solo, bensì con un accompagnatore molto speciale. Il padre Lilian. A poche ore dalla semifinale di Euro 2024 con l’altro figlio Marcus impegnato contro la Spagna, l’ex difensore di Parma, Juventus e Barcellona ha preferito stare vicino al secondogenito in una giornata così importante.

Con ogni probabilità Thuram senior raggiungerà la Germania già nel pomeriggio in aereo, dopo che Khephren avrà firmato il contratto con la Juve. Una giornata piena di emozioni quindi per tutta la famiglia e in particolare per il classe 2001, nato a Reggio Emilia ai tempi in cui papà militava nel Parma e pronto a mostrare in Seri A le qualità che da anni gli vengono attribuite e già fatte intravedere a Nizza. D’ora in avanti saranno… affari di Lilian, che ha già cerchiato sul calendario la data del 27 ottobre, quella del primo Inter-Juventus della storia con due fratelli stranieri contro…