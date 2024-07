Roma è fatta, vola subito nella Capitale: DDR esulta, 23 milioni e farà di lui un box-to-box dei sogni | ancora non ci crede ma lo aspetta a Trigoria

Si sblocca il mercato dei giallorossi: aspettando l’attaccante per De Rossi arriva un regalo a centrocampo. L’estate decolla.

La Roma si appresta ad iniziare la sesta stagione consecutiva senza disputare la Champions League. Mai, nella storia del club giallorosso a partire dalla conquista del terzo scudetto, nel 2001, il club era rimasto per tanti anni fuori dalla competizione continentale più importante.

Le cinque partecipazioni di fila tra il 2014 e il 2019 avevano stabilizzato la Roma nell’élite del calcio internazionale, seppur al di là dell’exploit della semifinale raggiunta nel 2018, il cammino dei giallorossi in Champions non era mai stato esaltante, con gli ottavi di finale massimo risultato conseguito.

Spesso, però, almeno per quelle società che non puntano a vincere la Coppa, l’importante è esserci. Almeno alla voce bilanci. Ne sa qualcosa la famiglia Friedkin, che dal proprio avvento al timone del club, nel 2020, si sono dovuti accontentare dei pure ottimi percorsi tra Europa League e Conference League.

Tra la regina delle Coppe e le altre competizioni europee c’è però un abisso in termini economici e la Roma se n’è accorta sulla propria pelle in termini di mercato. Il paradosso è che senza gli incassi della Champions è difficile fare una squadra… da Champions, pertanto anche nella prossima stagione i giallorossi inseguiranno un posto tra le prime quattro dopo un mercato privo di grandi investimenti.

Mercato Roma, fari sull’attacco: De Rossi aspetta centravanti ed esterno

Per la prima volta in carriera Daniele De Rossi comincerà dall’inizio una stagione da allenatore e i contatti con il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi sono continui. L’ex capitano della Roma è consapevole delle difficoltà che caratterizzeranno anche il prossimo mercato, ma si aspetta almeno un paio di “regali” dalla società.

In rosa sono presenti alcune lacune. Urge l’acquisto di un terzino sinistro, ma DDR aspetta soprattutto rinforzi per il settore offensivo. Alla voce centravanti sono partiti Lukaku, Belotti e Azmoun, Abraham dovrebbe farlo a breve, quindi serve un 9 di riferimento. Oltre, soprattutto, a un paio di esterni forti nell’uno contro uno, come invocato da De Rossi. Il tecnico sogna Federico Chiesa, ma intanto ha accolto il nuovo centrocampista.

Roma, ecco il primo colpo di Ghisolfi: arriva il regista

A cercare di far girare il centrocampo della Roma sarà infatti Enzo Le Fee. Il play francese classe 2000 è il primo colpo dell’era Ghisolfi. Per il giocatore prodotto del vivaio del Lorient, sua città di nascita, e prelevato dal Rennes, assicura proprio il nuovo uomo-mercato dei giallorossi, che ha concluso positivamente la trattativa con l’ex ds della Roma Ricky Massara, ora al Rennes.

Classe 2000, Le Fee è diventato della Roma per 23 milioni e porterà alla squadra quelle geometrie mancate negli ultimi anni. Fisico piuttosto minuto (173 cm), ma piede educato e gran visione di gioco, Le Fee, destro naturale, non è un regista classico, potendo agire anche da mezzala e pure da trequartista in un ipotetico 4-2-3-1. Duttilità al potere, quindi, aspettando un centravanti da servire…