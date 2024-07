Juve insaziabile in Costa Azzurra: shopping da urlo | Blitz a Nizza per chiudere subito il doppio colpo

Dopo i primi colpi a centrocampo Cristiano Giuntoli è pronto a regalare a Thiago Motta un altro tassello chiave: trattativa-lampo.

Il tempo delle vacanze è finito. Ammesso sia mai iniziato… Thiago Motta è sbarcato domenica sera a Torino per iniziare l’avventura professionale più stimolante e inaspettata della propria giovane carriera da tecnico. Quella di cercare di riportare subito la Juventus ai vertici del calcio italiano.

L’ex centrocampista italo-brasiliano riparte quindi da quella che, da calciatore, è stata una delle sue grandi “nemiche”. Tutti ricordano il celebre scontro verbale con Gigi Buffon ai tempi di un Genoa-Juventus datato 2008, ma anche il fatto che Motta è stato uno dei punti fermi dell’Inter del Triplete targata José Mourinho.

Insomma, mentre alcuni suoi ex compagni in nerazzurro scherzano sul presunto “tradimento”, i tifosi della Juventus hanno (sorprendentemente) accolto con favore l’arrivo del nuovo allenatore, vuoi per le ottime cose mostrate al Bologna, vuoi perché tanta è la voglia di tornare in alto dopo tre anni vissuti ai margini della lotta scudetto.

Dal canto proprio l’erede di Max Allegri ha di fatto lavorato anche in vacanza, essendo rimasto sempre in contatto con il Football Director Cristiano Giuntoli per indirizzare le prime operazioni di mercato. La fiducia che l’intero ambiente bianconero nutre nei confronti del nuovo tecnico è infatti evidente dall’influenza che Motta ha già avuto nelle prime operazioni.

Rivoluzione Juve: Giuntoli e Thiago Motta non si fermano

Douglas Luiz e Khephren Thuram sono infatti due centrocampisti perfetti per il calcio di Motta, così come ideali sarebbero stati anche Riccardo Calafiori e Joshua Zirkzee. Due dei leaders del Bologna dei miracoli, tuttavia, non seguiranno il proprio ex allenatore in Piemonte. Il budget a disposizione ha infatti costretto a compiere alcune scelte e privilegiando rinforzare il centrocampo, sono venute meno le risorse per difesa e attacco.

Così il difensore e il centravanti sono indirizzati verso la Premier League, rispettivamente sponda Arsenal e Manchester United. Poco male, perché il database di Thiago contiene altri nomi più più facilmente agganciabili. Restando a centrocampo, il futuro di Rabiot sembra lontano da Torino. Koopmeiners può essere il suo erede, ma prima dell’olandese alla Continassa dovrebbe arrivare un difensore centrale.

Mercato Juventus, Motta dimentica Calafiori: scelto il nuovo difensore

Il profilo individuato è quello di Jean-Clair Todibo. Il francese del Nizza, classe ’99, può quindi diventare il secondo colpo bianconero dal club della Costa Azzurra dopo Thuram. Todibo è stato individuato come l’alternativa ideale a Calafiori. In effetti le caratteristiche dei due sono simili e l’affare può prendere forma dopo… l’assist della Uefa.

Da Nyon è infatti arrivato l’altolà al trasferimento del giocatore al Manchester United, dal momento che Nizza e Red Devils hanno la stessa proprietà e giocheranno il prossimo anno in Europa League. Con 40 milioni Todibo può sbarcare a Torino. Giuntoli cercherà di affrettare i tempi, ma la trattativa è in salita. La Juve punta al prestito con diritto o obbligo di riscatto. In caso di diniego del Nizza servirà fare cassa attraverso la cessione di Dean Huijsen, nel mirino di diversi top club della Bundesliga.