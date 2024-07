Vai via tu che ho bisogno di altri | Fonseca manda altrove l’ex pupillo di Pioli: Ibra ha già in pugno il sostituto

In attesa dei primi affari in entrata i dirigenti del Milan sono impegnati a sfoltire la rosa: spunta un addio a sorpresa.

Si chiamerà Milan Futuro la squadra B dei rossoneri, che debutterà nel prossimo campionato di Serie C. Affidata alla guida tecnica di Daniele Bonera, prima ancora di nascere la squadra ha già fatto parlare di sé, dal momento che il suo centravanti sarà Francesco Camarda. Proprio il più giovane esordiente nella storia della Serie A, già apprezzato dalle big di mezza Europa.

Fresco di rinnovo del contratto fino al 2027, Camarda farà quindi esperienza ad appena 17 anni in un torneo professionistico, giocando con continuità. Una bella iniezione di fiducia per il calcio italiano, uscito stravolto dall’incubo chiamato Euro 2024, ma anche una scarica di coraggio a tutto l’ambiente rossonero e ai tifosi, che osservano perplessi il lento decollo del mercato per la prima squadra.

Sì, perché il paradosso, che poi è tale fino ad un certo punto, è che Bonera potrà iniziare a lavorare dal ritiro con un centravanti, in vista di una stagione nella quale l’obiettivo primario sarà salvare la categoria e mettere in mostra talenti. Non altrettanto può dire Paulo Fonseca, che inizierà l’avventura milanista senza certezze, in prima linea e non solo.

La voce acquisti in casa Milan è infatti desolatamente vuota, quando al debutto in campionato contro il Torino mancano poco più di 40 giorni. Più che il paragone con Juventus e Napoli, già molto attive alla pari dell’Inter, a preoccupare i tifosi del Diavolo è però la mancanza di una linea guida nella ricerca dell’obiettivo centravanti.

Milan, continua la caccia al centravanti: spunta l’idea Morata

Oggi infatti non solo nessuno sa chi sarà l’erede di Olivier Giroud, ma è difficile anche capire quali caratteristiche avrà il nuovo 9 del Milan. Insomma, non il migliore dei viatici per il portoghese. L’elenco dei papabili è infatti in continuo aggiornamento e particolarmente variegato. Abbandonata la pista Josuha Zirkzee, Romelu Lukaku resta in corsa insieme alla new entry Alvaro Morata.

Il belga e lo spagnolo, tuttavia, hanno età e caratteristiche differenti sia rispetto all’olandese, che tra di loro. Il secondo bilancio in utile consecutivo licenziato dal club è un bel passaporto che certifica la salute economica del Milan, eppure RedBird non prevede spese folli in sede di mercato. Neppure a centrocampo e in difesa, dove peraltro di rinforzi ne servono. Tra questi però non ci sarà uno degli acquisti delle ultime stagioni.

Mercato Milan, Pellegrino torna e riparte: nuovo prestito per l’argentino

Rientrato alla base dopo il deludente prestito alla Salernitana, Marco Pellegrino non ha disfatto la valigia. Secondo quanto riportato da ‘MilanNews.it’, infatti, il difensore argentino classe 2002 non dovrebbe fare parte del nuovo corso targato Fonseca, dal momento che ad attenderlo c’è un nuovo prestito, ma in patria, con la maglia del Club Atlético Independiente, militante nella Superliga argentina.

Arrivato nell’estate 2023 come il centrale mancino tanto invocato da Stefano Pioli, Pellegrino ha trovato poco spazio nel Milan, giocando una sola partita nello scorso campionato, a ottobre in casa del Napoli, nella quale ha anche riportato un brutto infortunio alla caviglia. Chiuso al rientro in campo, l’esperienza alla Salernitana è servita solo per mettere nelle gambe minuti ed esperienza, ma evidentemente non è ancora arrivato il momento di provare a prendersi il Milan. Il prestito secco fa capire che il club crede nel ragazzo, ma non nell’immediato. Zlatan Ibrahimovic e la squadra mercato puntano infatti su Diogo Leite, portoghese classe ’99 dell’Union Berlino, ritenuto pronto per rinforzare la difesa.