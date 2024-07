Tranquilli, lui resterà a Roma a vita | De Rossi ci mette una pezza: arriva il rinnovo e Dybala se la ride

I giallorossi sono alle prese con un mercato che stenta a decollare: attacco da puntellare, ma spunta una certezza.

Non siamo ancora al “c’eravamo tanto amati”, ma qualche incrinatura inizia a vedersi nel solido rapporto d’amore tra José Mourinho e il popolo romanista. Sei mesi dopo l’esonero, infatti, il tecnico portoghese non smette di “picconare” l’ambiente giallorosso, dove si è ormai voltato pagina sotto tutti i punti di vista.

Nella nuova avventura al Fenerbahce, infatti, lo Special One non lavorerà con giocatori già allenati nei due anni e mezzo trascorsi a Roma. Scelta coerente, dal momento che il tecnico non ha perso occasione nei 30 mesi vissuti a Roma di sottolineare le non eccelse qualità tecniche del gruppo.

Fatto sta che quel “Ho zero interesse per i giocatori della Roma” pronunciato in Turchia durante la conferenza di presentazione non aveva certo scaldato i cuori degli ex giocatori di Mourinho, neppure di quelli che avevano avuto un rapporto più stretto con l’ex tecnico, tra le altre, di Chelsea ed Inter.

Le dichiarazioni successive, a partire da quel “Qui potrò tornare a giocare per vincere” hanno parzialmente indispettito i tifosi della Roma, comunque ormai pienamente immersi nel nuovo progetto targato Daniele De Rossi. Il primo semestre dell’ex Capitan Futuro sulla panchina giallorossa è stato infatti all’insegna di una vistosa inversione di tendenza dal punto di vista tattico.

Mercato Roma, attacco da rifare: cercasi centravanti

I risultati sono arrivati solo in parte, tra la finale di Europa League mancata e l’aggancio alla zona Champions solo sfiorato, ma in campo si vede una Roma più corta, più aggressiva e più propositiva. Più moderna, in una sola parola, e quindi in grado di valorizzare il proprio parco giocatori, soprattutto in un reparto offensivo che uscirà comunque stravolto dal mercato.

Dei quattro centravanti visti a Trigoria nell’ultima stagione, infatti, al momento è rimasto il solo Tammy Abraham, comunque destinato a partire. Belotti è volato a Como, mentre Azmoun e Lukaku sono tornati per fine prestito rispettivamente al Bayer Leverkusen e al Chelsea. La partenza di Big Rom, in particolare, non ha fatto felice De Rossi, che era pronto a ripartire dal belga al centro dell’attacco. Di contro, il tecnico può festeggiare una permanenza quasi certa.

De Rossi sorride: aspettando Dybala, un fedelissimo verso la conferma

Per un Paulo Dybala il cui futuro non è ancora scritto al 100%, tra quelle clausole per Italia e estero che spaventano e un rinnovo da discutere, chi si avvia a prolungare il proprio soggiorno a Roma è Stephan El Shaarawy. Il Faraone, tornato a Roma nel gennaio 2021 dopo i due anni e mezzo trascorsi in Cina, è infatti uno dei giocatori che ha maggiormente beneficiato del cambio di allenatore e sembra deciso a rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2025.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, El Shaarawy, che un anno fa aveva accettato la proposta di rinnovo con riduzione dell’ingaggio, oggi pari a 2,5 milioni netti, non è lontano dal siglare un nuovo prolungamento annuale. Un modo per evitare di vivere una stagione da precario con il contratto in scadenza e quindi per giocare a mente sgombra, mettendosi a disposizione dell’ex compagno De Rossi, che da gennaio in avanti l’ha sempre utilizzato tra campionato e Europa League, apprezzandone duttilità e spirito di sacrificio. Per la gioia anche dello stesso Dybala, che con Stephan forma una coppia di esterni complementare.