Il Napoli non fa ‘Click Boom’, ma ‘Click Boom Boom’ | Manna è scatenato: dopo Buongiorno ecco il secondo colpo

Napoli, non solo Alessandro Buongiorno come rinforzo per Antonio Conte: ecco le ultime sul mercato dei partenopei

Il Napoli è pronto a ripartire con Antonio Conte in panchina. Il tecnico salentino torna così in Serie A dopo un anno sabbatico e lo fa accettando il progetto partenopeo. Non sarà affatto facile per l’ex allenatore di Juve ed Inter far tornare immediatamente il Napoli competitivo per lo Scudetto, ma i tifosi sperano di ritrovare velocemente almeno la cosiddetta “cazzimma”.

Per questo sarà fondamentale anche capire quali saranno i calciatori sul quale Conte potrà contare nella prossima stagione. Negli ultimi giorni la società ha praticamente chiuso la trattativa per portare all’ombra del Vesuvio il difensore Alessandro Buongiorno.

La campagna di rafforzamento, per ovvie ragioni, non si fermerà qui. Inoltre andrà fatto chiarezza in merito al futuro di Osimen, designato un po’ da tutti come sicuro partente.

Calciomercato Napoli, non solo Buongiorno per Conte

Il Napoli, oltre al capitano del Torino, negli ultimi giorni ha lavorato incessantemente con l’entourage di Leonardo Spinazzola per ratificare il colpo a parametro zero. L’esterno classe ’92, infatti, dal primo luglio non è più un calciatore della Roma come conseguenza del contratto scaduto il 30 giugno.

Le parti sono vicinissime, manca praticamente solamente l’annuncio dell’approdo in azzurro di un calciatore che può dare ancora tanto nel nostro campionato. Intanto arrivano importanti novità anche in merito al futuro di Kvara. L’attaccante, qualche giorno fa, era finito al centro di un caso mediatico dopo le dichiarazioni rilasciate dal suo agente e da suo padre ad una tv georgiana.

Napoli, ecco le ultime sul futuro di Kvara

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il direttore sportivo Manna e il Presidente Aurelio De Laurentiis hanno avuto un incontro con l’agente di Kvara in cui la società ha ribadito la ferma volontà di trattenere il calciatore a Napoli anche nella prossima stagione.

Il georgiano, ricordiamo, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Una durata che al momento, secondo la società partenopea, non comporta un rinnovo urgente. Vedremo come si evolverà la situazione in merito a Kvara e se effettivamente la società riuscirà a trattenerlo: Conte ci spera e con lui, ovviamente, anche i tifosi.