Son venuto per vincere la Champions | Dopo di lui, Marotta non si placa: pronti altri 3 top player

La seconda stella come punto di partenza: l’Inter vuole continuare a vincere, tifosi in festa per il nuovo affare ufficiale. E non è finita…

Neppure il tempo di provare a chiudere, seppur… timidamente, il mercato in entrata, quantomeno alla voce necessità, ed ecco che l’Inter è stata raggiunta dalla pessima notizia arrivata dagli Stati Uniti, dove è in corso di svolgimento la Copa America 2024.

Quello nerazzurro è infatti uno dei club più rappresentati nei due tornei continentali in corso di svolgimento in contemporanea ai lati opposti del mondo. Dalla Germania, dove si sta svolgendo Euro 2024, agli Usa, tanti sono i rappresentanti dell’Inter costretti a far slittare di qualche settimana le vacanze.

Da Hakan Calhanoglu a Denzel Dumfries fino a Marcus Thuram da una parte a Lautaro Martinez, Valentin Carboni e Tajon Buchanan negli Stati Uniti. Proprio quest’ultimo è rimasto vittima di un serio infortunio, la frattura della tibia, che lo toglierà dai campi per non meno di quattro mesi. Una vera e propria tegola per Simone Inzaghi.

Esaurita la mezza stagione di ambientamento, infatti, il tecnico piacentino aveva infatti in programma di far aumentare il minutaggio del canadese, visto come esterno a tutta fascia a sinistra, pur essendo il ragazzo un destro naturale, al punto da aver già chiesto alla società di acquistare un elemento in grado di agire sulla destra.

Inter, centrocampo da sogno: ufficiale l’arrivo di Zielinski

Un desideratum che i dirigenti avevano messo in standby, ma la lunga assenza di Buchanan apre a tutti gli effetti un vuoto alla voce esterni, dove al momento gli unici giocatori in grado di giocare a tutta fascia sono lo stesso Dumfries, Carlos Augusto (che però il tecnico vede meglio da centrale difensivo) e Federico Dimarco. Il presidente Marotta e i suoi collaboratori si sono quindi subito messi al lavoro, considerando l’importanza delle fasce per il gioco di Inzaghi.

I nomi associati all’Inter sono stati immediatamente tanti, ma come noto la società deve anche fare i conti con il bilancio e pure con quanto già fatto sul mercato. Ovvero i 18 milioni spesi per il secondo portiere Josep Martinez e gli investimenti sugli ingaggi di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, arrivati a parametro zero. Veri e propri colpi in grado di migliorare il livello della rosa per poter competere su tutti i fronti. In tal senso, la famiglia interista ha accolto ufficialmente l’ex centrocampista del Napoli.

Mercato Inter, Marotta al lavoro per altri due colpi

Attraverso un comunicato ufficiale l’Inter ha infatti reso noto l’arrivo di Zielinski, che lascia Napoli dopo otto stagioni. Il polacco, classe ’94, ha totalizzato 364 partite in azzurro tra tutte le competizioni, che gli valgono il 7° posto nella classifica all time tra i più presenti. Ora però è tempo di voltare pagina, per cercare di allargare la propria bacheca aggiungendo magari quella Champions League che l’Inter ha solo sfiorato nel 2023.

Con Zielinski il centrocampo dell’Inter acquisisce infatti un’alternativa in più che ne fa uno dei reparti di mezzo più completi del panorama europeo. A Inzaghi però non basta, per questo Marotta è pronto ad effettuare altri colpi. Dopo Martinez, l’Inter può cercare di concludere almeno altri due acquisti: un esterno che colmi il vuoto lasciato per qualche mese da Buchanan e magari anche un quinto attaccante, da agganciare nelle battute finali del mercato.