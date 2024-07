Siete arrivati tardi, me lo piglio io | Giuntoli e Ibra fregati sul più bello: Rabiot ha già trovato casa qui

Quale futuro per Adrien Rabiot dopo la fine del contratto con la Juventus? Ecco le ultime sul francese

Dal 1° luglio Adrien Rabiot è ufficialmente svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava alla Juventus. Il centrocampista francese lo scorso anno, dopo una lunga trattativa, ha rinnovato solamente per una stagione, motivo per cui in questo momento si trova senza squadra. Molto probabilmente fu tale situazione ha influito il fatto che il calciatore si trova in Germania con la nazionale francese per disputare l’Europeo.

Per questo motivo, infatti, in molti si aspettano una rapida decisione in merito al suo futuro dopo la manifestazione. Quale futuro, dunque, attende il centrocampista classe 1995?

Non è da scartare l’ipotesi che vede Rabiot rimanere alla Juventus rinnovando ancora una volta il suo contratto. L’arrivo di Thiago Motta in panchina, che ha condiviso con il francese lo spogliatoio del Paris Saint Germain, non può essere trascurato. Nei giorni scorsi, tuttavia, diversi rumors di mercato hanno avvicinato il centrocampista al nuovo Milan di Fonseca,

Rabiot, quale futuro dopo Euro 2024?

Lo stesso Rabiot, al termine del match contro il Belgio valido per gli ottavi di finale, ha avuto modo di rispondere ad una domanda in zona mista sul suo futuro. Queste, nel dettaglio, le sue parole: “Sono concentrato sull’Europeo con la Nazionale, poi vedremo cosa succederà dopo. Ora però il focus è al 100% qui e sono sempre in contatto con la società. Si deciderà qualcosa dopo l’Europeo”.

Chiara, dunque, la volontà del calciatore: il presente, inevitabilmente, si chiama Francia. Ci sarà tempo per pensare al futuro, per buona pace di Juve, Milan e di qualsiasi altra pretendente. Sì, perché il francese sarebbe finito anche nel mirino del Galatasaray.

Rabiot, spunta anche l’interesse del Galatasaray

Ad ogni modo secondo quanto riportato dal portale turco “Sporx“, il Galatasaray avrebbe messo il centrocampista francese sulla lista degli acquisti per la prossima stagione. Il tecnico Buruk vorrebbe portare a tutti i costi ad Istanbul il francese e dalla Turchia sono sicuri che dopo l’Europeo le parti entreranno in contatto.

Vedremo quale futuro attenderà Rabiot. Alcuni tifosi della Juventus vorrebbero un nuovo rinnovo, ma al tempo stesso anche i sostenitori del Milan e del Galatasaray sarebbero ben lieti di accoglierlo nelle rispettive squadre.