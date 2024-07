Con noi hai concluso, non rientri nel progetto | Inzaghi è aforistico: il goleador va via ma resta in A

Inter, addio certo per l’attaccante ma il suo futuro continuerà ad essere in Serie A: i dettagli

L’Inter di Simone Inzaghi nella prossima stagione è chiamata prima di tutto a difendere il tricolore conquistato qualche settimana fa, poi il focus si sposterà inevitabilmente anche sulle altre competizioni. L’obiettivo è quello di disputare in primis un’ottima Champions League, magari andando oltre l’ottavo di finale come accaduto nella scorsa stagione.

Poi a giugno 2025 nerazzurri saranno chiamati a disputare, così come la Juventus per quanto concerne l’Italia, il Mondiale per Club che si terrà negli Stati Uniti d’America. Nel frattempo la società nerazzurra è al lavoro per rinforzare la rosa e dopo l’arrivo del portiere Martinez, oltre a Zielinski e Taremi chiusi già a gennaio, potrebbero esserci delle importanti novità nel giro di pochi giorni.

In casa Inter, però, bisogna fare i conti anche con l’infortunio alla tibia rimediato da Tajon Buchanan. L’esterno canadese dovrebbe star fuori circa quattro mesi come confermato da Beppe Marotta: “Ci dispiace per questo infortunio di Buchanan, ma è giovane e dalle informazioni che abbiamo l’intervento chirurgico è riuscito molto bene, riprenderà facilmente dunque, speriamo di averlo tra 4 mesi”.

Calciomercato Inter, un attaccante ha salutato definitivamente nerazzurri

Dal primo luglio un calciatore non è più sotto contratto con l’Inter e, di conseguenza, sarà libero di firmare con qualsiasi altro club. Di chi stiamo parlando? Ci stiamo riferendo all’attaccante cileno Alexis Sanchez che sarebbe corteggiato dall’Udinese.

I friuliani vorrebbero riportare in bianconero il cileno e i tifosi sognano di poter rivedere il Nino Maravilla dopo più di dieci anni. Sanchez, infatti, ha militato nell’Udinese per tre stagioni tra il 2008 e il 2011, prima di trasferirsi al Barcellona.

Udinese, Sanchez torna in Friuli?

Nel corso di un’intervista rilasciata qualche giorno fa ai microfoni del Messaggero Veneto, il presidente dell’Udinese Gino Pozzo ha ha avuto modo di rispondere ad una domanda proprio in merito ad Alexis Sanchez.

Le sue parole: “Per il rapporto che abbiamo ci sentiamo spesso. Da due, tre anni gli dico quando ha intenzione di tornare a casa e chiudere la carriera. Quando verrà siamo pronti ad accoglierlo”.