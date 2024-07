Sta per arrivare il top player | La PEC che tutti avrebbero voluto ricevere: Baroni accoglie il nuovo leader

Lotito sembra non voler badare a spese nella costruzione della nuova Lazio: il terzo rinforzo per l’attacco può essere un top player.

Acquista che ti passa. E ti torna l’entusiasmo. La nuova Lazio affidata a Marco Baroni sta prendendo forma, soprattutto in attacco. Si sa, la prima linea è quella che maggiormente fa sognare i tifosi e dalle parti di Formello c’è proprio bisogno di massicce dosi di speranza dopo una stagione da dimenticare.

Un anno dopo l’immobilismo che caratterizzò il primo scorcio dell’estate successiva al campionato chiuso al secondo posto con Maurizio Sarri in panchina, il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani hanno cambiato strategia, mettendosi subito al lavoro su una rosa che necessita di parecchi interventi.

Del resto, i primi giorni dopo la fine del campionato, chiuso con un malinconico 7° posto, sono stati fin troppo turbolenti e soprattutto sono stati caratterizzati da addii pesanti. Oltre che con le dimissioni di Igor Tudor, la Lazio ha dovuto fare i conti anche con le partenze di Felipe Anderson e Luis Alberto.

Di fatto, il sempre presente nelle ultime stagioni, non avendo il brasiliano mai saltato una partita di campionato negli ultimi tre anni, e colui che garantiva qualità e imprevedibilità sulla trequarti, non a caso soprannominato il Mago. Felipe ha scelto di chiudere la carriera in Brasile, lo spagnolo si è fatto sedurre dalla ricca offerta dell’Al-Duhail in Qatar, ponendo fine alla propria lunga, seppur a tratti tormentata, permanenza nella Capitale.

Lazio, Lotito scatenato sul mercato: dopo Noslin altri colpi in arrivo

Non il migliore dei benvenuto per Baroni, che ha però subito già accolto due pedine nuove per l’attacco. Oltre a Loum Tchaouna, arrivato dalla Salernitana, il tecnico fiorentino ha potuto riabbracciare subito Tijjani Noslin, uno dei protagonisti insieme a Baroni dell’insperata cavalcata del Verona verso la salvezza nell’ultimo campionato.

I volti nuovi hanno caratteristiche diverse rispetto a chi è andato via, ma spetterà a Baroni lavorare e esaltarne le qualità. Va da sé che il mercato della Lazio dovrà dire ancora tanto altro, in particolare in difesa, dove è stato rifiutato l’ex Liverpool Joel Matip, che era stato proposto, e dove si cercano innesti anche per le fasce. Tornando all’attacco, si attendono novità alla voce centravanti, ma anche seconda punta. Con un sogno nel cassetto.

Tutti pazzi per Gudmundsson: ci prova anche la Lazio

La Lazio sembra infatti voler provare a inserirsi nella corsa a Albert Gudmundsson. L’islandese del Genoa è reduce da un’annata da incorniciare, quella del debutto in Serie A. Quattordici reti e soprattutto una notevole duttilità che gli ha permesso di brillare da seconda punta come da mezzala lo hanno trasformato nell’oggetto del desiderio di molte big, italiane e non solo.

L’Inter è la squadra più avanti nei dialoghi con il Grifone, quasi rassegnato a perdere il proprio gioiello. Per meno di 25-30 milioni, tuttavia, l’affare non si realizzerà. Una cifra alta per tutti, Lazio compresa, ma, come riferito da Stefano Impallomeni su Tuttomercatoweb, Lotito vuole provarci: “Gudmundsson sarebbe un gran colpo, è uno pronto” le parole dell’ex calciatore, secondo il quale l’ex AZ può dare il meglio come seconda punta al fianco di un centravanti, che potrebbe essere Ciro Immobile, sul quale Baroni pare avere l’intenzione di puntare.