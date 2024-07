Ma quale Zirkzee, io voglio lui | Fonseca detta legge: Ibra glielo porta subito in ritiro

Milan, spunta un’alternativa di assoluto valore a Zirkzee. Il nome indicato da Fonseca fa sognare i tifosi rossoneri

Il Milan è chiamato a riscattare l’ultima stagione deludente culminata con l’addio di Stefano Pioli e il conseguente arrivo di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese torna così in Italia dopo l’esperienza biennale, dal 2019 al 2021, sulla panchina della Roma.

I tifosi rossoneri si aspettano di più dalla squadra. In primis l’ambiente “chiede” di poter lottare con credibilità per la conquista dello Scudetto e soprattutto interrompere l’egemonia nei derby da parte dei rivali dell’Inter.

Sul fronte mercato, inoltre, c’è grande curiosità in merito ai calciatori che arriveranno a Milanello con l’obiettivo di rafforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Sicuramente arriverà una punta centrale in sostituzione di Oliver Giroud che, dopo il termine del contratto, proseguirà la sua carriera nella Major League Soccer.

Calciomercato Milan, spunta un’alternativa di assoluto valore a Zirkzee: i dettagli

Non è mistero un che il Milan abbia come obiettivo numero uno per l’attacco l’olandese Joshua Zirkzee, reduce da un’ottima stagione tra le file del Bologna. L’ex centravanti del Bayern Monaco può essere acquistato dai felsinei per quaranta milioni di euro, ossia il valore della sua clausola rescissoria presente nel contratto.

Tuttavia è complicato raggiungere un’intesa con i suoi agenti che chiedono ben 15 milioni di commissioni. Per questo motivo il Milan si starebbe guardando attorno per cercare un’alternativa all’olandese e un profilo che stuzzica la società rossonera è Santiago Gimenez del Feyenoord.

Calciomercato Milan, fari puntati su Gimenez: la situazione

Secondo quanto riportato da Tuttosport il Milan avrebbe messo nel mirino Santiago Gimenez, attaccante messicano in forza agli olandesi del Feyenoord. Per una sua cessione il club olandese chiede ben 50 milioni di euro.

Nella stagione appena conclusa, Gimenez ha messo al referto ben 26 reti in 40 presenze tra Eredivisie, Coppa d’Olanda, Champions ed Europa League. Il suo nome è finito nel mirino di diversi top club europei ed in Olanda sono certi del fatto che nella prossima stagione non vestirà la maglia del Feyenoord. Scontato, dunque, l’addio.