Prendetemi lui e facciamo BINGO | Palladino è un fiume in piena: in arrivo il bomber da 20 gol

Calciomercato Fiorentina, Palladino pronto ad abbracciare un nuovo attaccante? Ecco tutti i dettagli

La Fiorentina, dopo 3 stagioni con Vincenzo Italiano in panchina, ha scelto di iniziare un nuovo ciclo affidandosi a Raffaele Palladino. Il tecnico campano è reduce da due ottime annate alla guida del Monza e con la Viola è chiamato ad alzare l’asticella.

Gli obiettivi saranno diversi: la Fiorentina vuole ambire a qualcosa in più rispetto alla Conference League, anche se nelle ultime due edizioni sono arrivate altrettante sconfitte in finale, prima con il West Ham e poi con l’Olympiacos.

Il sogno è quello di poter raggiungere la Champions League ma la società Viola potrà dirsi soddisfatta se nella prossima stagione dovesse arrivare anche la qualificazione all’Europa League. Ovviamente Palladino per centrare gli obiettivi necessita di una rosa all’altezza e in tal senso la società si sta già muovendo su più fronti.

Calciomercato Fiorentina, ecco Kean per l’attacco

Qualche giorno fa, il club toscano ha trovato l’accordo con la Juventus per l’acquisto a titolo definitivo di Moise Kean. L’ex attaccante del Paris Saint Germain si trasferirà in Toscana per tredici milioni di euro più 5 di bonus.

Il suo obiettivo sarà quello di riscattare l’ultima stagione con la maglia della Juventus, dove non è riuscito a trovare la via del gol nonostante le 20 presenze tra campionato e Coppa Italia. I tifosi Viola si aspettano tantissimo dal classe 2000, toccherà a Palladino metterlo nelle condizioni di “esplodere” definitivamente e allo stesso Kean dimostrare di essere un attaccante affidabile.

Fiorentina, anche Lorenzo Lucca nel mirino? La situazione

Non c’è dubbio che Lorenzo Lucca sia uno tra i pochi attaccanti italiani ad avere estimatori e nei giorni scorsi diversi rumors di mercato lo hanno accostato alla Fiorentina. La situazione, però, sarebbe ben diversa.

A fare il punto della situazione ci ha pensato anche l’esperto giornalista di mercato Alfredo Pedullà. Queste le sue parole in diretta su Sportitalia: “La Fiorentina ha preso Moise Kean, che nei prossimi giorni svolgerà le visite, e ora è alla ricerca di un esterno offensivo. Non hanno fondamento le voci che vogliono i viola sulle tracce di Lucca, riscattato dall’Udinese diversi giorni fa. Non ci sono margini perché nasca una trattativa, Lucca resterà in Friuli oppure entrerà in altre operazioni”.