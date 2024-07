‘Motta manco ti guarda, la porta è quella’ | Giuntoli non ci pensa due volte: lo vende e incassa 25 milioni

La nuova Juventus prende forma: scelti i profili da sacrificare per arrivare ai giocatori chiesti dal tecnico. Asta internazionale in vista.

Il sorriso contagioso di Douglas Luiz ha rappresentato il ponte ideale per i tifosi della Juventus tra il turbolento finale della scorsa stagione e l’aria di rivoluzione che si respira in vista della prossima annata. Il centrocampista brasiliano ha salutato il popolo bianconero dagli Stati Uniti dove è impegnato in Copa America.

Sull’arrivo di Luiz alla Continassa c’è ben visibile il “marchio” di Thiago Motta. Sebbene infatti in casa Juventus ci sia ancora da fare con un bilancio che non permetterà di fare spese folli sul mercato, il Football Director Cristiano Giuntoli sta costruendo la nuova rosa in stretto contatto con l’allenatore.

Del resto il cambiamento di filosofia da Max Allegri a Motta è talmente radicale che è nell’interesse di tutti mettere a disposizione del nuovo miste elementi adatti per il credo calcistico dell’allenatore reduce dall’impresa di avere portato il Bologna in Champions League, pur senza disporre di campioni affermati.

Proprio quest’ultimo aspetto non dovrà tuttavia essere preso troppo “alla lettera”. Per riportare la Juventus in lotta per lo scudetto e per ben figurare nella nuova Champions League serviranno giocatori magari anche giovani, ma con la personalità necessaria per affrontare le pressioni di una piazza che vuole tornare protagonista.

Juventus, cresce il pessimismo per Rabiot: Giuntoli corre ai ripari

Una “licenza”, quella del portiere Michele Di Gregorio, in arrivo dal Monza, sarà quindi più che sufficiente. Per il resto sul taccuino di Giuntoli ci sono giocatori dal valore internazionale già consolidato, da Khephren Thuram fino a Teun Koopmeiners, quest’ultimo possibile erede in mezzo al campo di Adrien Rabiot.

Il francese non sembra infatti affascinato dalla nuova era juventina, pur essendo stato compagno di squadra di Motta al PSG. Il suo silenzio ormai prolungato di fronte alla proposta di rinnovo avanzata dalla società fa pensare ad un addio. Pesante in quanto, avvenendo a parametro zero, priverà la Juve di milioni preziosi da investire. Ecco allora che per arrivare agli obiettivi prefissati potrebbero essere necessari altri addii.

Mercato Juventus, il tesoretto arriva dalla Next Gen: c’è la fila per Huijsen

Alla voce “sacrificabili” compaiono altri elementi formatisi nella Next Gen. Dopo Iling Jr e Barrenecha, entrati nella trattativa con l’Aston Villa per Douglas Luiz, alla Continassa sono arrivate numerose manifestazioni di interesse per Matias Soulé e Dean Huijsen. Se però sul primo c’è il veto di Motta, che vuole testarlo in ritiro, per il difensore la cessione è un’ipotesi probabile, come riportato da tuttomercatoweb.com.

Rientrato alla base dopo il prestito alla Roma, l’olandese naturalizzato spagnolo piace a mezza Europa. Nonostante la giovanissima età (classe 2004) Huijsen sembra destinato a giocare la prossima Champions League. Sulle sue tracce, infatti, oltre al Paris Saint-Germain che ha sondato l’entourage, ci sarebbero infatti Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Stoccarda, tutte impegnate nella prossima Champions. Sondaggi anche dalla Premier League e in particolare dal Newcastle. La Juventus gongola e pregusta un’asta internazionale, con base di partenza non inferiore ai 20 milioni.