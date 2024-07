Marotta arrenditi, lui viene in Premier | Brutto colpo per l’Inter: il top player col biglietto di sola andata

Il primo scorcio di mercato ha già regalato tre innesti a Inzaghi, ma ora si profila una delusione: sfuma un obiettivo di vecchia data.

Un centrocampista e un attaccante già ingaggiati a parametro zero ed un portiere, il cui arrivo è ai dettagli. Il mercato estivo 2024 è appena iniziato, ma l’Inter è già ad un passo dal completare il “primo giro” di rinforzi. Un innesto per reparto per confermarsi i più forti.

Difficile pensare che il neo presidente Marotta e i suoi stretti collaboratori Ausilio e Baccin, rispettivamente ds e vice ds, riusciranno a completare un altro “giro”, ovvero a inserire in rosa un altro giocatore per ciascun reparto. Significherebbe non rispettare il diktat della nuova proprietà Oaktree.

Dopo essere subentrati a Suning al timone del club, infatti, i rappresentanti del fondo statunitense hanno immediatamente ribadito la propria fiducia all’attuale management, per poi confermare l’intenzione di mantenere l’Inter al vertice del calcio italiano, con la speranza di fare strada anche in Europa.

L’unica richiesta, che è poi una necessità, è quella di chiudere il mercato a saldo zero o in attivo. Non certo un problema per Marotta, che dai tempi della Juventus sa cosa voglia dire amministrare in modo virtuoso un club che punta a vincere e che quasi sempre ci riesce. Detto questo, dall’estate interista non bisogna aspettarsi altri fuochi d’artificio.

Inter, Marotta chiude il mercato: ma la difesa…

Già, perché aver anticipato la concorrenza su un centrocampista universale come Piotr Zielinski e su una punta di esperienza internazionale come Mehdi Taremi vale già un voto alto sul mercato, allungando la rosa in due reparti chiave. Si aggiunga l’innesto di Josep Martinez, portiere destinato entro un biennio a raccogliere l’eredità di Yann Sommer e Simone Inzaghi non potrà che presentarsi con il sorriso il giorno del raduno.

Marotta ha già provveduto a dichiarare chiuso il mercato dell’Inter. Magari non sarà così, ma il club si è messo nella condizione ideale per aspettare eventuali occasioni. Queste potrebbero presentarsi alla voce esterno destro a tutta fascia, con lo svizzero Ndoye pupillo di Inzaghi, più ancora che in attacco (il sogno è Gudmundsson). Il problema, piuttosto, a proposito di un rinforzo per reparto, sarà provare a inserire una pedina anche in difesa.

L’Ast0n Villa fa spesa in Italia: fari su un protagonista di Euro 2024

La retroguardia dell’Inter è composta da giocatori di valore ed esperti, ma avere a disposizione un giocatore in più non dispiacerebbe al tecnico. Uno degli elementi seguiti nelle ultime stagioni era stato Jaka Bijol, ma per lo sloveno dell’Udinese l’approdo ad Appiano Gentile è al momento un’ipotesi piuttosto remota. La sua destinazione più probabile è infatti l’Inghilterra, come riportato da tuttomercatoweb.com.

Nel mirino in passato anche di Lazio e Napoli, l’ex Cska Mosca è vicino a chiudere il proprio soggiorno in Italia dopo due stagioni di ottimo livello. Sul centrale classe ’99, protagonista di un buon Europeo con la sua Slovenia, si registra infatti il forte interesse dell’Aston Villa. Il club di Birmingham può accontentare le richieste dell’Udinese e garantire la vetrina della Champions League. Per i claret and blue si tratterebbe del terzo rinforzo “made in Serie A” dopo quelli di Samuel Iling Jr. e Enzo Barrenechea, arrivati dalla Juventus nell’operazione che ha portato a Torino Douglas Luiz.