Mister, son venuto per vincere | Lazio, la festa è qui: Baroni accoglie il nuovo campione

Calciomercato Lazio, i biancocelesti sono molto attivi sul mercato: Baroni pronto a mettersi al lavoro dopo l’ottima annata a Verona

La Lazio, dopo l’addio un po’ a sorpresa di Igor Tudor, ha scelto di affidare la panchina a Marco Baroni. Il tecnico toscano, nelle ultime due stagioni, ha firmato due imprese non di poco conto alla guida prima del Lecce e poi del Verona.

In entrambi i casi è riuscito a raggiungere una salvezza non così scontata e nelle prossima stagione è chiamato ad alzare l’asticella proprio alla guida del club biancoceleste. C’è grande curiosità in tal senso, anche se la stragrande maggioranza dei tifosi ha criticato l’arrivo di Baroni, considerandolo un passo indietro rispetto a Sarri e allo stesso Tudor.

La Lazio, dopo l’ottimo secondo posto ottenuto nella stagione 2022-23 con Sarri in panchina, nel campionato da poco concluso non è andata oltre la settima posizione che ad ogni modo permetterà ai capitolini di disputare la prossima Europa League.

Calciomercato Lazio, le ultime sul mercato in entrata

Come raramente accaduto la Lazio in queste prime battute iniziali del calciomercato estivo ha già chiuso alcuni colpi decisamente interessanti. Su tutti l’arrivo dell’attaccante olandese Noslin che ha già lavorato con Baroni proprio al Verona.

Sempre dal Verona la Lazio spera di acquistare nelle prossime settimane il terzino colombiano Cabal per rinforzare il pacchetto difensivo. Nel frattempo è stato ufficializzato anche il francese Tchaouna che si è ben distinto nella scorsa stagione tra le file della Salernitana nonostante la retrocessione in Serie B del club campano.

Lazio, ufficiale l’arrivo di Tchaouna dalla Salernitana: il comunicato

La Lazio per accaparrarsi il giovane attaccante francese classe 2003, ha sborsato circa 8 milioni di cui il 40% finirà nelle casse del Rennes, club transalpino dal quale la Salernitana aveva acquistato il calciatore appena un anno fa.

Intanto la Lazio, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto l’acquisto del calciatore. La nota – nel dettaglio – recita: “La S. S. Lazio comunica di aver concluso l’acquisto definitivo del contratto sportivo del calciatore francese Loum Tchaouna proveniente dalla U.S. Salernitana”.