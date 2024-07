Napoli, accelerata per il nuovo bomber: “Ti stiamo aspettando” | Conte lo avrà subito a Dimaro

Azzurri scatenati sul mercato: difesa tutta nuova, ma il tecnico salentino aspetta il rinforzo prescelto per l’attacco.

Tre acquisti in tutta la sessione estiva 2023 e quasi altrettanti nella prima settimana di trattative ufficiali l’anno seguente. Bastano questi numeri per spiegare il poderoso cambio di marcia di cui è stato protagonista il Napoli e in particolare Aurelio De Laurentiis a distanza di 12 mesi.

I mesi successivi alla conquista del terzo scudetto della storia azzurra furono infatti contrassegnati da un immobilismo solo in parte giustificato dalle modalità con cui il Tricolore era stato conquistato dal gruppo di Spalletti. Di Lorenzo e compagni arrivavano infatti da un campionato dominato, spingendo la società a credere che non servissero rinforzi.

Così all’innesto di Natan al posto di Kim Min-jae, approdato al Bayern Monaco, seguirono nelle settimane successive quelli del centrocampista Jens Cajuste e dell’esterno offensivo Jesper Lindstrom. Buoni giocatori, ma insufficienti ad evitare il tracollo. Musica completamente diversa è quella che a Napoli “si suona” dopo l’arrivo in panchina di Antonio Conte, che ha chiesto ed ottenuto una mini-rivoluzione.

Alla conferma pubblica di colonne come Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka e Kvaratskhelia, quest’ultima da certificare col rinnovo di contratto, si sono infatti già aggiunti acquisti di spessore per la difesa. Rafa Marin dal Real Madrid è già realtà e a breve lo diventeranno Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno.

Mercato Napoli, quale futuro per Osimhen?

L’esterno svincolato dalla Roma e il centrale in arrivo dal Torino cambieranno il volto alla difesa del Napoli, oltre che innervare l’anima italiana dello spogliatoio, aspetto mai da trascurare se si punta a vincere, obiettivo tutt’altro che nascosto da Conte. Il ds Manna si è quindi messo avanti con il lavoro, in attesa di iniziare a pensare all’attacco.

Non è un mistero, infatti, che buona parte del budget che sarà a disposizione dei dirigenti del Napoli sul mercato ruoterà attorno al futuro di Victor Osimhen. L’addio del centravanti nigeriano sembrava certo dopo l’annuncio di De Laurentiis in primavera e resta molto probabile, ma per il momento non si registrano manifestazioni di interesse. “Colpa” della clausola rescissoria da 130 milioni? Probabile, fatto sta che a Napoli sembrano avere già voltato pagina e scelto l’erede del numero 9.

Lukaku-Conte, atto secondo: i tifosi del Napoli aspettano Big Rom

Qualora la partenza di Osimhen si concretizzasse, infatti, Conte sarebbe pronto a puntare a occhi chiusi su Romelu Lukaku. Il centravanti belga è rientrato al Chelsea dopo il prestito alla Roma, ma è pronto a cambiare ancora aria. L’interessamento del Milan c’è, ma Big Rom preferirebbe tornare a lavorare con Conte dopo le proficue stagioni all’Inter. A rivelarlo è stato il giornalista Valter De Maggio nel corso di ‘Radio Goal‘, trasmissione di Kiss Kiss: “A me risulta che Lukaku si sia promesso ad Antonio Conte. I due hanno voglia di lavorare insieme e hanno ribadito la loro stima reciproca”.

“Lukaku arriverebbe solo qualora il nigeriano andasse via, ma al momento non ci sono offerte concrete” ha aggiunto De Maggio. Intanto i tifosi del Napoli si sono già mobilitati sui social, riempiendo il profilo Instagram di Romelu di “ti stiamo aspettando”. Il popolo azzurro e il suo condottiero Conte hanno scelto il centravanti del futuro. Con buona pace di Osimhen e dei suoi 76 gol realizzati in quattro anni…