Napoli, il primo acquisto è lui: “Ricomincerò col Napoli” | Conte lo aspettava con ansia: tutto a costo 0

Fioccano le buone notizie per il nuovo ciclo degli azzurri: l’allenatore salentino accoglie a braccia aperte un top player tanto atteso.

In attesa di capire che nomi e che caratteristiche avrà l’attacco, il nuovo Napoli di Antonio Conte sta prendendo forma in difesa. L’entusiasmo portato in città dall’arrivo in panchina dell’ex allenatore di Juventus e Inter è ancora molto forte, proprio complice l’attivismo della società sul mercato.

Lo scenario è quindi completamente cambiato rispetto a dodici mesi fa. All’epoca un ambiente ancora inebriato per la conquista del terzo scudetto della storia azzurra accolse con stupore, ma anche fiducia, Rudi Garcia, scelto dal presidente De Laurentiis per raccogliere la difficile eredità di Luciano Spalletti.

Rinforzare un gruppo reduce da un successo, anzi in quel caso da un trionfo, non è mai semplice, ma lo stesso numero 1 azzurro ha ammesso di aver commesso tanti errori. Dalla mancata sostituzione del ds Giuntoli con un profilo del medesimo calibro fino all’investitura dello stesso Garcia, fino alle operazioni di mercato.

Ora è tutto diverso, perché il fallimento della passata stagione impone al Napoli di tornare protagonista con effetto immediato, magari già reinserendosi nella corsa allo scudetto. Il resto lo fa un tecnico esigente come Conte, che ha chiesto ed ottenuto l’incedibilità di alcune pedine chiave, oltre che acquisti nel minor tempo possibile.

Da un Europeo da protagonisti al Napoli: Conte aspetta i propri leader

Ecco allora che il ds Manna è prossimo a regalare all’allenatore tre quarti di difesa tutta nuova. Da Rafa Marin, già arrivato dal Real Madrid, fino a Alessandro Buongiorno e Leonardo Spinazzola, i prossimi innesti, Conte non può che rallegrarsi per la disponibilità della società e i tifosi possono già iniziare a sognare in grande grazie all’ambizione dell’ex ct della nazionale.

Certo, arriverà anche il momento di cedere qualche giocatore. In sei hanno già detto addio in quanto svincolati, mentre il futuro di Victor Osimhen è ancora avvolto nel mistero, così come in parte quello di Khvicha Kvaratskhelia, reduce da un buon Europeo, ma sul quale Conte si è già espresso in termini di incedibilità. E a proposito di Euro ’24, un altro protagonista ha tenuto dalla Germania ha mandare un messaggio al proprio nuovo allenatore.

Lobotka, il messaggio che fa sognare i tifosi

Stanislav Lobotka è andato ad un passo dall’impresa di eliminare l’Inghilterra con la sua Slovacchia, ma i Tre Leoni si sono salvati in extremis grazie ai propri campioni. Il regista è comunque pronto per tornare a Napoli e mettersi a disposizione di Conte: “Sarò contento di tornare a Napoli per iniziare la pre-stagione” le parole di Lobotka al termine della partita.

Il regista, tra i pochi a salvarsi tra gli azzurri nell’ultima stagione, dovrebbe unirsi al gruppo solo a fine luglio, ma sul suo futuro non ci sono dubbi. Sotto contratto fino al 2027, Lobotka è stato inserito da Conte nell’elenco degli intoccabili. Certo, una stagione senza Champions si farà sentire e non a caso, ai microfoni del Corriere dello Sport, il giocatore ha ammesso di sognare di giocare un giorno nel Barcellona. Conte è pronto a lavorare per togliere il blaugrana dalla mente del proprio play…